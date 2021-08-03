網評沒口德 竟扯臉友家有障礙兒「跟錯父母投錯胎」

林姓男子沒有口德，與韋姓臉友因新聞在臉書互槓，他發現韋的兒子有語言障礙，留言指韋的兒子「跟錯父母頭(投)錯胎」被訴；台北地方法院審理認為，林公然歧視身心障礙者，依公然侮辱罪對林判處罰金3000元。可上訴。

新北市林姓男子2020年4月26日晚間在臉書「TVBS新聞粉絲團」網頁因新聞事件與韋姓告訴人互槓，林之後留言、發表「跟錯父母投錯胎」、「要不要帶上你的障礙兒來啊」等，韋提告。

檢察官開庭，林否認公然侮辱，辯稱是從韋的臉書看到他的兒子有語言障礙，因為韋要約他出來，才這樣寫；林稱「小孩子當然要跟父母一起出來」、「他兒子有障礙也是事實」。

檢方認為，林留言的上、下文脈絡，雖屬意見表達，但與2人評論的事毫無關聯，林只是藉由韋的兒子是身心障礙者的身分，對韋加以謾罵、嘲弄，另寓有對身心障礙族群及家屬的歧視與人身攻擊，構成侮辱行為，將林起訴。