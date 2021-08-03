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背著千萬夫婿搞上中低收入戶 人妻及小王連帶賠46萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

商人阿傑以妻子小蘋（化名）與江男常外出旅遊過夜，請求損害賠償，一審判2人連帶賠償46萬元，2人不服上訴，辯稱阿傑名下財產超過4000萬元，而小蘋名下僅有1輛車，而江男為中低收入戶，名下無財產，原審判賠46萬，顯然過高，台中高分院認2人侵害阿傑的配偶權，使阿傑精神受痛苦，認江男與小蘋上訴無理由，予以駁回。不得上訴。

阿傑（化名）主張，他與小蘋於2003年結婚，婚後育有2子，江男明知小蘋有配偶，卻仍自2019年間起與小蘋交往，小蘋於2020年2月底藉口要求離婚，並於同年3月16日離家在外租屋，他於當晚發現2人同處租屋處，行為顯已逾越男女正常交往範圍。

此外，江男的配偶小秋（化名）於2020年4月10日晚間，發現江與小蘋在中興新村暗處約會，小蘋被小秋發現後，當場承認與江發生關係。阿傑另於2020年10月11日，在中興新村撞見2人開車出遊。

阿傑以小蘋拋家棄子，經常一起外出旅遊及過夜，造成他名譽及精神上極大打擊，一度有輕生念頭，需就診吃藥克制情緒，處於難堪與痛苦境地，請求2人連帶給付100萬元。一審判決2人連帶賠償46萬元，2人不服上訴。

小蘋及江男抗辯，指出阿傑所提證據，僅能證明2人於2020年3、4月間曾有一同出遊，並未提出其他證據足以證明2人持續交往迄今，足見2人非長期持續侵害阿傑配偶權，也無證據證明2人有性行為。

2人又辯，阿傑名下財產價值超過4000萬元，2019年度收入高達85萬8410元，反觀小蘋於2019年全無薪資收入，名下僅自小客車1輛，而江男更為中低收入戶，名下全無財產，原審判2人連帶賠償46萬元，顯然過高。

參照小秋對江男所提侵害配偶權損害賠償訴訟，經彰化地法判決連帶賠償金額為25萬元，本件賠償金額應以25萬元以下為適當。

法官勘驗，小秋與小蘋對話錄音光碟，錄音譯文中小秋對小蘋表示「妳現在要跟他搞一腿，確實是出遊」，小蘋回稱「對」，小秋質問「妳都清楚他有老婆有小孩的人哦，妳還跟他出遊去墾丁，每個景點還過夜，對不對？」，小蘋稱「都發生了，這是事實」、「既然今天已經走到這種地步了，也是要去面對。當然，對妳抱歉，這個再講也沒有用」，足見小蘋已承認與江有多次單獨出遊甚至過夜，且發生親密行為，為此向小秋致歉。

二審斟酌小蘋與江男加害情節、及阿傑所受痛苦程度，認阿傑請求2人連帶給付46萬元，洵屬有據，應予准許，而小蘋及江男上訴無理由，予以駁回。

商人阿傑以妻子小蘋（化名）與江男常外出旅遊過夜，請求損害賠償，二審認2人侵害阿傑的配偶權，使阿傑精神受痛苦，判小蘋與江男連帶賠償46萬元。不得上訴。圖／本報資料照
商人阿傑以妻子小蘋（化名）與江男常外出旅遊過夜，請求損害賠償，二審認2人侵害阿傑的配偶權，使阿傑精神受痛苦，判小蘋與江男連帶賠償46萬元。不得上訴。圖／本報資料照

中興新村 低收入戶 結婚

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