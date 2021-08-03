高屏院檢都通緝 高雄警盤查累犯送監執行

高市警日前巡邏盤查黃姓男子發現竟攜有安毒及愷他命，另還發現他身背4條包括毒品、偷竊等通緝，警方將他帶回輪流接受高、屏院檢等機關偵訊，解送燕巢監獄執行。

高雄市政府警察局保安警察大隊特勤中隊警網7月29日於高市三民區九如二路巡邏時，發現29歲黃男形跡可疑，眼神閃爍，且褲檔異常鼓起。員警上前盤查詢問是否攜帶違禁物品，黃男才取出兩包二級毒品安非他命及一包愷他命。

不過，當警方盤查黃男身分時，竟又意外發現他名下同時被高雄地方法院、高雄地檢署、屏東地方法院、屏東地檢署等4個司法機關通緝。黃男遭上銬忍不住落淚，不知這次入監多久以後才能出來。

警方調查，黃男曾因竊盜夾娃娃機內紅色腳踏墊及吸食毒品等案，相繼遭高屏院檢等4間司法機關發布通緝或判刑。

員警經檢驗黃男身上包裝，確認含二級毒品安非他命、三級毒品愷他命成分，並依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署。黃男也在保安警察大隊隔離偵詢室輪流接受高雄地院、地檢、屏東地院、地檢等司法機關輪流偵訊，一直到7月29日下午才視訊結束，解送燕巢監獄執行。