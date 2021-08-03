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積欠282萬元房地稅拒繳 女建商被管收
蔣姓女建商因出售位於嘉義縣2筆土地案，遭財政部南區國稅局新營分局補課房地稅，逾期不履行，案經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額為282餘萬元拒絕繳納。台南分署昨天將她拘提後移送台南地方法院聲請管收，法官裁准。
台南62歲蔣姓女建商2016年10月間以3千多萬元出售位於嘉義縣太保區2筆土地，因持有未逾2年，恐遭國稅局核課個人房屋土地交易所得稅，第1次申報納稅時高報前次取得的價格，又於更正申報時低報土地交易價格，遭財政部南區國稅局新營分局補課房地稅，逾期不履行，案經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額為282餘萬元拒絕繳納。
行政執行官林家禾調查發現，蔣女於2017年10月間自帳戶轉出180萬餘元，執行官詢問蔣女資金流向，蔣女僅稱是付工地的錢，但無法提出相關證明資料。蔣女2017年至2020年間自帳戶陸續轉帳給第3人金額合計達932萬元，執行官詢問資金流向時，蔣女僅說都是還他們的錢，未能提出相關資料舉證所述為真。蔣女無法清楚說明流向資金總額達千萬元以上。
台南分署昨天將蔣女拘提到場，行政執行官訊問後，認定蔣女符合顯有履行義務可能，故不履行及就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」管收事由，將蔣女移送台南地方法院聲請管收，法官約昨晚6點多裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。
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