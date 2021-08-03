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賊夜闖檳榔攤偷3箱啤酒20條菸 落網竟喊「只是想抽菸」

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市鶯歌日前一處檳榔攤，日前半夜遭破窗闖入搜刮財物，警方過濾10多支監視器後鎖定犯嫌身影，上月30日執行勤務時在鶯歌火車站附近發現可疑男子，上前盤查發現男子犯案時，用以遮住口鼻的藍色頭巾，男子認罪，辯稱「只是想抽菸」，警方仍依法函請地檢署偵辦。

這起竊盜案發生在上月27日深夜，王姓女子發現自己經營的檳榔攤被人闖入，損失現金超過1萬塊、3箱啤酒與20條香菸。

報案後警方循線追查，鎖定1名可疑男子，在行竊當天在附近徘徊，且用藍色頭巾圍住口鼻為明顯特徵，涉有重嫌。

鶯歌派出所表示，警方鎖定其特徵後，日後在鶯歌火車站附近發現長相、服裝跟竊盜犯相符的可疑男子，男子也心虛給警方檢查他的隨身包包，發現犯案時使用的藍色頭巾，嫌犯只能認罪。

警方指出，這名嫌犯前科都是竊盜，且並非鶯歌當地人，當時採隨機犯案，犯案後警方問他犯案原因，他竟稱自己只是想抽菸，警方也依法函請新北地檢署偵辦。

警方盤查可疑男子時發現他身上有犯案時所使用的藍色頭巾，確認他就是竊盜犯。圖／三峽分局提供
警方盤查可疑男子時發現他身上有犯案時所使用的藍色頭巾，確認他就是竊盜犯。圖／三峽分局提供
男子對於破窗行竊鶯歌一處檳榔攤，供稱自己只是想抽菸才會這樣做。圖／三峽分局提供
男子對於破窗行竊鶯歌一處檳榔攤，供稱自己只是想抽菸才會這樣做。圖／三峽分局提供

竊盜

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