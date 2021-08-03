機車騎士闖紅燈撞死 小貨車駕駛獲判無罪

台中市民鄭姓男子2年前駕車，行經大甲區中山路巷內直行至交叉路口時，適林男騎機車闖紅燈撞上鄭的車，頭部受重創死亡，檢察官依過失致死罪起訴鄭男。二審以台中市車輛行車事故鑑定委員會等鑑定結果，認定被害人騎機車「闖紅燈」進入路口，為肇事因素；鄭男無肇事因素，一、二審均判鄭男無罪。檢察官得上訴三審。

起訴書指出，鄭男於2019年10月7日上午駕駛小貨車，沿中市大甲區中山路1 段1158巷由東往西方向直行至1158巷與中山路1段交岔路口時，應注意路口左右來車，竟疏未注意，仍貿然向前直行。

適被害人林男騎機車沿大甲區中山路1 段由南往北方向行駛至該巷口，因闖紅燈閃避不及，撞上被告駕駛小貨車，致被害人受有頭頸部外傷，經送光田綜合醫院急救無效，同年11月15日死亡。檢察官過失致死罪嫌將鄭田起訴。

一、二審審理時，鄭男否認過失致死犯行，辯稱「案發的交岔路口左邊有建築物影響視線，且被害人闖紅燈乃我所無法預料與反應；我行駛的巷道較窄，我已盡量靠右行駛，並無任何過失」。

法官勘驗現場監視器錄影畫面，得悉本案車禍發生時，鄭男行向號誌為綠燈，被害人林男行向號誌為紅燈，且被害人係於其行向號誌轉變為紅燈至少18秒後，始闖紅燈而行駛至案發交岔路，並於光碟撥放時間22秒至23秒間撞擊小貨車左側。

合議庭認為，鄭田於剛駛出巷口不到1秒的時間，旋即遭被害人騎乘機車自左側撞擊，足見鄭男發覺被害人闖紅燈時，已無足夠反應時間以避免兩車發生碰撞，而無充分餘裕得迴避本案車禍的發生。

台中市車輛行車事故鑑定委員會、及台中市車輛行車事故鑑定覆議委員會鑑定結果，均認定被害人騎乘機車行至設有行車管制號誌交岔路口，違反號誌管制「闖紅燈」進入路口，為肇事因素；鄭男則無肇事因素。