二房東欠租金詐騙房客 租客入住第一天慘遭斷電

二房東高姓男子在台北市以每月1萬9千元租屋，卻私下轉租房間給房客，但又支付不出租金和水電，已被房東下達最後通牒，不結清欠債、還屋，就斷電換鎖，高男卻詐騙租客，收取8萬餘元的租金後捲款搬走，害曹姓男子入住當晚就被斷電。士林地方法院依詐欺取財罪，判處6月徒刑，可易科罰金。

高男和林姓房東在2018年11月簽約租屋2年，以每月1萬9千元承租台北市一處房屋，但高男未經房東同意，當起二房東，從2018年12月至2019年11月底，以每月1萬元租金，私下轉租一間房間給李姓女子，自己只需要付9千元房租。

高男當二房東，卻又積欠房東租金和電費，屢遭房東催討，雙方在2019年4月間簽約增訂協議內容，將在同年5月10日解約、點交歸還房屋，高男承諾一併付清所欠的租金和電費，承諾未履行就同意房東斷電、換門鎖。

判決指出，李女因工作緣故要提前退租，並在臉書分租廣告，刊登尋找承接半年租期的租客，曾姓租客看見廣告後，和高、李相約看屋。高男明知無力償還積欠的房租水電，房屋將被斷電，房東又沒同意轉租，卻詐欺曹姓租客，房東同意轉租房間，從中詐得租金。

高男佯稱，1次先付6個月租金，可優惠1千元租金，隱瞞房屋將被斷電事實，5月13日以每月9500元簽約租期半年；曹姓租客當場付押金1萬9500元，4天後又在相約捷運站交付6萬3500元。高男詐得租金後搬走後，曹男5月19日入住，當晚就慘遭房東斷電，經聯繫房東後，才知道這都是高男騙局，私下當二房東收租金。