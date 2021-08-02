三級防疫期間26歲酒駕男在雙北連撞7車 檢方火速起訴

26歲詹姓男子，在新冠肺炎全國三級警戒期間，涉酒後駕車連撞7車遭送辦。今年6月11日深夜11時許，詹男在台北市中山區喝了一瓶威士忌，竟涉嫌酒駕約15公里回新北市汐止區，在康寧街左轉福德一路，疑似酒醉車速太快，過彎失控連續撞擊停放路邊的7輛車，酒測值高達1.15mg/L，士林地檢署火速依照公共危險罪嫌起訴。

起訴指出，今年6月11日深夜11時許，至隔天凌晨2時許，在北市中山區長春路一處住宅，喝了750毫升的威士忌，涉嫌酒後駕車從中山區開車，準備返回汐止區住家，在6月12日2點37分，行經康寧街，左轉福德一路往福德二路方向行駛，因不勝酒力，碰撞路旁的7輛車造成毀損。