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蘋果西打前女總因疫情想免報到 她曾因痔瘡不想被押

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司資產疑遭掏空新北地方法院依證券交易法判前總經理孫幼英9年6月徒刑，沒收1億852萬餘元；檢察官和孫幼英都上訴，台灣高等法院審理中。因新北地院裁定孫婦限制出境、出海，並命每周二、五至派出所報到，她以年老、新冠肺炎為由聲請變更報到限制，高等法院裁定駁回。

新北地院去年10月30日依證交法非常規交易罪、特別背信罪等罪判孫幼英9年6月徒刑，並須吐出犯罪所得，孫婦每周二、五都得到台北市警大安分局瑞安街派出所報導；高等法院則在7月16日裁定延長出境、出海8月。

孫幼英認為自己已經超過70歲，而新冠肺炎疫情嚴峻，她年事已高，屬罹患新冠肺炎的高危險族群，如果每周得到派出所報到2次，不僅徒增染疫風險，也無助於本案速審速結。孫婦請求免除每周到派出所報到。

高等法院認為，孫幼英所犯罪名法定刑不輕，一審遭處重刑、沒收高額犯罪所得，衡諸人情之常，認為她主觀上有很強的畏罪逃亡動機；為保全日後審判和執行程序，有命她到派出所報到的必要。

高院也表示，瑞安街派出所離孫幼英家很近，要耗費的時間和路程都很短，而且派出所也有完足設備減少染疫，因此駁回聲請。

新北地檢署2019年4月間偵辦掏空案時，聲請羈押禁見孫幼英獲准，當時孫婦也提抗告，理由是自己已年邁「不適合待監所」，且遭羈押可能導致末梢神經障礙而截肢，痔瘡沒吃藥可能下半身流血不止；當時高院也駁回。

大西洋飲料前總經理孫幼英。本報資料照片
大西洋飲料前總經理孫幼英。本報資料照片

新冠肺炎 新北 掏空

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