蘋果西打前女總因疫情想免報到 她曾因痔瘡不想被押

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司資產疑遭掏空，新北地方法院依證券交易法判前總經理孫幼英9年6月徒刑，沒收1億852萬餘元；檢察官和孫幼英都上訴，台灣高等法院審理中。因新北地院裁定孫婦限制出境、出海，並命每周二、五至派出所報到，她以年老、新冠肺炎為由聲請變更報到限制，高等法院裁定駁回。

新北地院去年10月30日依證交法非常規交易罪、特別背信罪等罪判孫幼英9年6月徒刑，並須吐出犯罪所得，孫婦每周二、五都得到台北市警大安分局瑞安街派出所報導；高等法院則在7月16日裁定延長出境、出海8月。

孫幼英認為自己已經超過70歲，而新冠肺炎疫情嚴峻，她年事已高，屬罹患新冠肺炎的高危險族群，如果每周得到派出所報到2次，不僅徒增染疫風險，也無助於本案速審速結。孫婦請求免除每周到派出所報到。

高等法院認為，孫幼英所犯罪名法定刑不輕，一審遭處重刑、沒收高額犯罪所得，衡諸人情之常，認為她主觀上有很強的畏罪逃亡動機；為保全日後審判和執行程序，有命她到派出所報到的必要。

高院也表示，瑞安街派出所離孫幼英家很近，要耗費的時間和路程都很短，而且派出所也有完足設備減少染疫，因此駁回聲請。