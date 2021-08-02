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收百萬賄款包庇砂石業者 那瑪夏鄉長判關3年半定讞
前高雄縣那瑪夏鄉長伊斯坦大．呼頌（原名柯明德）收受120萬元賄款，包庇砂石業者得標、動工河川疏濬工程，圖利業者挖取販售砂石，最高法院依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判他3年6月徒刑，褫奪公權3年定讞。
判決指出，伊斯坦大．呼頌2002年開始擔任那瑪夏鄉長，得知砂石業者意圖在河川公地採砂石牟利，先收受業者100萬元賄款，同意河川疏濬工程以負責人要有「土石採取場技術主管訓練結業證書」，作為競標條件，不當限制廠商資格，確保業者順利得標。
其餘競標廠商心有不甘，向檢調機關檢舉，伊斯坦大．呼頌德之後心生畏怯，但受業者施壓催促，他不顧相關人等建議撤案，仍執意指示下屬通知業者動工，事後再收受100萬元賄款，將其中80萬元轉交給他人，自身獲得120萬元不法利益。
台南地方法院一審、台南高分院二審認定伊斯坦大．呼頌不法所得為300萬元，依貪汙罪判刑10年，褫奪公權3年，但最高法院撤銷發回更審。
更一審改認定伊斯坦大．呼頌不法所得為120萬元，判9年6月徒刑，褫奪公權5年，再度被撤銷；台南高分院更二審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判他3年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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