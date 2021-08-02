新冠三級警戒期酒駕事故降91.6% 防疫降級警方加強取締

新冠肺炎疫情趨緩，全國防疫降級，台北市中山警分局指出，在今年5至7月三級警戒期間，酒駕交通事故件數較過去下降91.6%，如今防疫降為二級警戒，各項民生活動逐漸復甦，警方將加強執法，遏阻酒駕行為，維護道路交通安全。

中山分局指出，今年度已取締酒後駕車240件，依據道路交通管理處罰條例規定，如用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；如肇事或酒測值達0.25mg/L以上，更可能涉及刑法第185-3條規定，面臨2年以下有期徒刑。