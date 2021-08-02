東門「豬肉公主」挺林昶佐遭嗆告網友 被反告妨礙名譽

有東門市場「豬肉公主」封號的攤商張采婕，日前因在臉書為立委林昶佐發聲，遭劉姓網友嗆聲，張采婕憤而提告，劉姓網友今天在國民黨議員應曉薇的陪同下，前往中正一分局製作筆錄，認為豬肉妹也構成妨礙名譽及散布假消息，「也將對豬肉妹提出告訴。」

劉姓網友說，張采婕7月2日在臉書貼出一張林昶佐辦公室公文，表示林昶佐建議6月21日針對環南攤商打疫苗，但其實中央早在19天之前就有公文發出，張的貼文湧入大量網民灌爆臉書，他也是其中之一，只是他留言寫出，豬肉妹挺萊豬立委林昶佐，就可能賣萊豬，這是可受公評之事，也未曾留言說要破壞攤位，豬肉妹的回覆已構成妨礙名譽及散佈假消息，「也將對豬肉妹提出告訴。」

劉姓網友今天至中正一分局作筆錄，特別帶著一盒豬肉，並穿上海軍陸戰隊的衣服反諷林昶佐閃兵。劉姓網友說，他是因看不慣林昶佐收割疫苗行為，憤而到豬肉妹的臉書留言竟被告妨礙名譽，依憲法11條言論自由保障，豬肉妹挺萊豬立委林昶佐，就可能賣萊豬，這是可受公評之事，也未曾留言說要破壞攤位，「也將對豬肉妹提出告訴。」

劉說，林昶佐去年在立法院審查萊豬進口及校園禁萊豬，都支持及護航民進黨政府，合理推斷林昶佐及當時他的團隊人員也都支持萊豬進口，更何況民進黨執政下進口及販賣萊豬已經合法，到豬肉公主臉書留言懷疑賣萊豬竟遭告妨礙名譽，如此雙標，令人不齒，劉先生也呼籲豬肉妹，提供不是販賣萊豬的相關證明，讓民眾能買的安心。

應曉薇表示，林昶佐曾經於臉書表示「相關案件將會尊重並協助當事人進行蒐證與後續處理。」應則怒嗆林昶佐，蒐證的結果是協助豬肉妹提告市民？幸災樂禍看選民跑法院?呼籲林昶佐不要「人前喊檢討，人後卻囂張跋扈」，本該息事寧人，林昶佐卻協助舊團隊成員與選民互提告訴。