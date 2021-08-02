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男子利用外國人買表可退稅漏洞 買6只百達翡麗退稅詐財32萬元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民吳姓男子利用外籍旅客可退還特定貨物營業稅的漏洞，前年以香港鄭姓友人的名義在國內2家的鐘錶公司，以801萬餘元購買6只百達翡麗名表，然後在台中機場出境前辦理退稅，詐得新台幣32萬餘元，由香港返台時被海關查獲，沒收6只表，台中地院今天依詐欺罪將吳男判刑5月，緩刑2年，沒收犯罪所得32萬餘元，並罰吳向公庫支付10萬元。

判決書指出，吳男（57歲）與香港地區鄭男（另經檢察官偵辦）為朋友關係，吳因知悉外籍旅客得依據觀光發展條例規定可辦理退還特定貨物營業稅，利用鄭男來台入境的機會於2019年9月6日，吳與鄭前往北市大安區忠孝東路金生儀鐘錶股份有限公司，購買百達翡麗手表1只，而由吳以現金77 萬7140元給付價金。

吳男向金生儀公司人員聲稱手表係香港地區鄭男所購入，不知情的金生儀公司人員遂依據外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法，開立並交付外籍旅客購買特定貨物退稅明細申請表1份及金額77萬7140元之可退稅統一發票予吳、鄭。

同日間，吳與鄭又前往位於中市西區美村路的時美齋鐘錶股份有限公司購買百達翡麗手表5只，由吳共交付現金723萬9800元，並稱手表是香港地區人士鄭所購入，由鐘錶公司人員開立並交付退稅明細申請表1份及金額分別為353萬4800元、370萬5000元統一發票各1紙予吳、鄭。

同月11日，吳與鄭自台中機場出境前，由鄭持6只百達翡麗手表、退稅明細申請表及統一發票，向財政部關務署台中關退稅服務櫃檯辦理退稅，承辦人員核定退稅金額為32萬8314元，鄭再向其出境機場台灣銀行領取現金32萬8314元，交付給吳，再共同搭機至香港，吳於翌日搭機返台，入境台中機場時，因未經申報逕行自免申報檯入關，當場遭台中關人員查獲已辦理退稅之6只百達翡麗手表（由台中關依海關緝私條例沒入）。

合議庭審酌，吳男不循正途獲取財物，明知自己不具外籍旅客資格，利用香港地區人士鄭男入境機會，佯以其名義購買上開手表6只，詐得32萬8314元退稅款項，念及吳無前科紀錄，犯後坦承犯行，並積極尋求繳還退稅款項的犯後態度，判刑5月，緩刑2年。

吳男以香港友人名義在國內2家的鐘錶公司，以801萬餘元購買6只百達翡麗名表，然後在台中機場出境前辦理退稅，詐得新台幣32萬餘元，台中地院今天依詐欺罪將吳男判刑5月，緩刑2年。圖／本報資料照
吳男以香港友人名義在國內2家的鐘錶公司，以801萬餘元購買6只百達翡麗名表，然後在台中機場出境前辦理退稅，詐得新台幣32萬餘元，台中地院今天依詐欺罪將吳男判刑5月，緩刑2年。圖／本報資料照

香港 統一發票

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