男子偷拿女友信用卡盜刷 犯後自首被判刑5月
蘇姓男子趁女友熟睡或不注意之際，拿走女友銀行信用卡後，涉嫌偽造女友簽名在超商消費，從去年4月至8月間，共盜刷7次購買價值約4萬5千6百元遊戲點數及禮券卡，蘇犯罪後向警方自首。台南地院依蘇觸犯行使偽造私文書罪，判處徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，蘇於去年4月3日下午1點多，在台南市住處內，趁女友熟睡之際，拿取她放置於枕頭下銀行信用卡後，向超商店員出示信用卡，並不知情店員佯稱他為信用卡持卡人，還在信用卡簽帳單持卡人簽名欄上，偽簽女友姓名。
超商店員誤認為他為持卡人， 而同意其刷卡消費100元、1000元，分別交付儲值一卡通、遊戲點數後，蘇隨後將信用卡放回原處。
蘇得手後，從去年4月4日至8月31日，未經女友同意，持她兩張銀行信用卡，前往超商刷卡消費5次，損害於女友及發卡銀行。女友事後收到信用卡公司所傳送消費簡訊後發覺有異而報警處理。蘇於犯罪未經員警發覺前，向警方自首接受裁判。
法官審酌，劉的品行，詐取金額不高，事後已與發卡銀行達成和解，賠償所盜刷信用卡金額，劉犯罪後於法院審理時終坦承犯行，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言