男子偷拿女友信用卡盜刷 犯後自首被判刑5月

蘇姓男子趁女友熟睡或不注意之際，拿走女友銀行信用卡後，涉嫌偽造女友簽名在超商消費，從去年4月至8月間，共盜刷7次購買價值約4萬5千6百元遊戲點數及禮券卡，蘇犯罪後向警方自首。台南地院依蘇觸犯行使偽造私文書罪，判處徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，蘇於去年4月3日下午1點多，在台南市住處內，趁女友熟睡之際，拿取她放置於枕頭下銀行信用卡後，向超商店員出示信用卡，並不知情店員佯稱他為信用卡持卡人，還在信用卡簽帳單持卡人簽名欄上，偽簽女友姓名。

超商店員誤認為他為持卡人， 而同意其刷卡消費100元、1000元，分別交付儲值一卡通、遊戲點數後，蘇隨後將信用卡放回原處。

蘇得手後，從去年4月4日至8月31日，未經女友同意，持她兩張銀行信用卡，前往超商刷卡消費5次，損害於女友及發卡銀行。女友事後收到信用卡公司所傳送消費簡訊後發覺有異而報警處理。蘇於犯罪未經員警發覺前，向警方自首接受裁判。