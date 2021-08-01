影／少輔院改制成勵志中學 昔憤怨少女今成多才藝美少女

彰化少年輔育院改制成勵志中學，法務部長蔡清祥今天為勵志中學正式掛牌，蔡清祥說，盼能透過矯正教育學校化，激勵同學向上的志氣、培養自信心，回歸正常生活；今天上台表演口琴的學生小羽剛到少輔院時心中充滿怨憤，經過二年輔導後，她成為多才多藝的美少女，未來最想當警察幫助相同的迷途少年。

蔡清祥今天到彰化縣田中鎮為勵志中學正式掛牌，並主持勵志中學新校長林家如和少輔院舊院長楊益彰交接儀式，現場觀禮者有立委陳素月、彰化縣議長謝典林、國教署署長彭富源等人。

法務部繼2019年將桃園少年輔育院及彰化少年輔育院改制為誠正中學桃園分校及彰化分校後，今年再將兩校改制成獨立的矯正學校。

蔡清祥說，行政院同意核定讓彰化輔育院改制轉型為少年矯正學校勵志中學，可以讓矯正教育學校化，讓教育部配合師資，這得來不易、克服了很多困難，未來也結合特教、輔導老師、心理師、社工師以團隊力量來教導這些曾經偏差的同學，帶著改變的心態和智慧，更正自己原來錯誤的人生觀和價值觀，走向光明的未來。

勵志中學目前約收容260名學生，今天還安排學生表演口琴，表演的學生小羽經過二年的輔導，原定昨天就可結束課程回家，不過她決定多留一天和夥伴們一起完成今天的表演，笑容甜美有禮的小羽二年來學會吹口琴、蕯克斯風，多才多藝，已很難想像二年前她剛到少輔院的憤怨之氣。

來自單新家庭的小羽說，以前覺得媽媽不理解她，在社工老師當橋樑溝通下，修復了母女關係，現在的態度和想法都不一樣了，以前的自己不會想那麼遠，對挫折忍受力也不夠，老師教導他們要好好去面對問題。

小羽說，她記得在戲劇藝術治療時，大家演的都是自己的故事，當時她和很多同學都淚崩，是在老師的關心輔導下讓她的心態不一樣了，在接受矯正時，因為不像在外面那麼自由，和學員們都生活在一起「心一定要比外面大，要有更包容的心」。