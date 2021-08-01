騎士遭曳引車輾斃 肇責為少年騎ubike亂鑽車縫

郭姓機車騎士今年2月間下班時間騎車行經板橋區民生路，車多壅塞，他前方騎乘ubike的蘇姓少年想鑽公車及曳引車的車縫，導致郭姓騎士為閃避ubike，緊急煞車而人車倒地，瞬間遭旁邊的曳引車後輪輾斃。郭姓騎士的家屬對蘇姓少年、張姓公車司機以及賴姓曳引車司機提告。新北市府鑑定肇責為蘇姓少年鑽車縫導致，目前案件在少年法庭審理，新北地檢署給予張姓公車司機以及賴姓曳引車司機不起訴處分。

根據檢警調查，今年2月5日晚上6點多，板橋區民生路3段發生一起交通車禍，警方獲報立即趕抵現場，發現騎乘機車的26歲郭姓男子遭一輛曳引車輾過頭顱，當場斃命。

當晚正值下班時間，車潮壅塞，13歲的蘇姓少年騎著ubike，看到外側車道的公車正在公車停靠區讓乘客上下車，因而從公車尾處突往左繞。在蘇姓少年後方的機車騎士郭男為了閃避蘇姓少年，緊急煞車，失去平衡，人車倒在內車道，遭正在行駛的曳引車後輪當場輾斃。

郭男家屬對蘇姓少年等3人提告。賴姓曳引車司機辯稱，當時車輛很多，他特別注意前方車輛，車速大概只有20，突然聽到碰一聲，車子有抖動一下，他因而下車查看，不過，當時他的視線看不到郭姓騎士，因此根本來不及反應。

張姓公車司機則辯稱，他停靠在公車站牌，是靜止狀態，當時聽到碰一聲才知道發生車禍。兩名司機都否認有過失致死犯行。

經過新北市府車輛行車事故鑑定委員會鑑定，肇事原因關鍵是蘇姓少年鑽車縫，未注意車道上行駛的來車導致，至於兩名司機皆無肇事責任。