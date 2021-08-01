快訊

高球／7選手加賽奪銅 潘政琮4洞苦戰出線創歷史

不滿妻子被騷擾罵對方豬哥 人夫涉公然侮辱起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名張姓人夫，因不滿邵姓男子平常經常言語騷擾妻子，在路邊見到邵男，涉嫌辱罵「這個人怎麼那麼豬哥啊、看到女孩子怎麼會嘰嘰叫咧」，邵男錄下影片提告，張男遭依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，張男去年7月間，行經北市內湖區民權東路上，看到邵姓男子坐在路邊車上，涉嫌在不特定人共聞共見下，辱罵「這個人怎麼那麼豬哥啊、看到女孩子怎麼會嘰嘰叫咧」，邵男當下拿出手機錄音錄影，並報警提告公然侮辱罪。

張男到案後喊冤，他供稱，平時邵男看到妻子，都會做出一些騷擾的動作，或發出類似吸口水的聲音，沒有公然侮辱，只是要告訴邵男，「不要對我老婆發出奇怪的聲音」。士林地檢署檢察官勘驗錄音檔，認定張男確實講了上開話語，依照公然侮辱罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

公然侮辱 北市

延伸閱讀

放浪人夫+1！「今際之國」比基尼正妹朝比奈彩閃婚山下健二郎

小三坦承犯了不該犯的錯 與人夫連帶賠償60萬元

老公和老婆一起洗澡快崩潰 「1原因」引一票人夫點頭：你不孤單

人夫吞亡妻骨灰配飯吃 小孩發生驚人變化

相關新聞

騎士遭曳引車輾斃 肇責為少年騎ubike亂鑽車縫

郭姓機車騎士今年2月間下班時間騎車行經板橋區民生路，車多壅塞，他前方騎乘ubike的蘇姓少年想鑽公車及曳引車的車縫，導致...

不滿妻子被騷擾罵對方豬哥 人夫涉公然侮辱起訴

一名張姓人夫，因不滿邵姓男子平常經常言語騷擾妻子，在路邊見到邵男，涉嫌辱罵「這個人怎麼那麼豬哥啊、看到女孩子怎麼會嘰嘰叫...

酒駕5次遭判刑又再犯 法官不忍了判累犯男要入監

高雄譚姓男子騎車行經小港區中鋼門口附近時，因沒戴安全帽被警方攔下，員警發現譚男滿臉通紅渾身酒氣，實施酒測後酒測值每公升達...

少年觀護所內結仇 男車上行刺反被奪刀刺傷

新北新店區今凌晨發生一起傷害案。21歲的黃姓男子在少年觀護所認識20歲李姓男子，兩人曾有嫌隙，黃男藉口從新竹北上約吃飯，...

按門鈴、大力敲門長達45分 男藉端滋擾住戶挨罰3千

李姓男子因20年前的債務糾紛，常常至黃姓男子住家按門鈴、大力敲門，黃男不堪其擾報警，士林地方法院簡易庭以李男按門鈴長達4...

網路一頁廣告詐騙猖獗成長翻倍 中市府教你4招要回貨款

近幾年「一頁式廣告」詐騙業者遍及臉書、入口網站丶社群媒體等，台中市政府法制局調查2021年上半年「一頁式」購物糾紛申訴案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。