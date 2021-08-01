不滿妻子被騷擾罵對方豬哥 人夫涉公然侮辱起訴

一名張姓人夫，因不滿邵姓男子平常經常言語騷擾妻子，在路邊見到邵男，涉嫌辱罵「這個人怎麼那麼豬哥啊、看到女孩子怎麼會嘰嘰叫咧」，邵男錄下影片提告，張男遭依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，張男去年7月間，行經北市內湖區民權東路上，看到邵姓男子坐在路邊車上，涉嫌在不特定人共聞共見下，辱罵「這個人怎麼那麼豬哥啊、看到女孩子怎麼會嘰嘰叫咧」，邵男當下拿出手機錄音錄影，並報警提告公然侮辱罪。