離職男缺錢熟門熟路回東家行竊 北市警速逮送辦

台北市南港區一間餐飲業者日前凌晨遭人入侵竊取財物，警方獲報後調閱監視器畫面循線追查，發現竊嫌竟是離職俞姓男員工，他因缺錢花用且熟門熟路因而犯案，全案詢後依法送辦。

台北市警察局南港分局南港派出所長方定工今天表示，7月26日接獲民眾報案指其位於轄內中南街的店家發生竊盜案件，當天凌晨4時許遭人從防火巷後門劃破紗窗侵入，店內收銀機內的預備金約新台幣3000餘元都不翼而飛。

警方獲報後立即成立專案小組偵辦，經調閱監視器循線追查，發現竊賊犯案時頭戴安全帽和手套偽裝，熟門熟路取走收銀機內的現金後，從容不迫離開現場，隨即於7月28日將犯嫌俞男查緝到案。

根據調查發現，俞男並非竊盜慣犯，但竟是店家已離職前員工，他因缺錢花用才起歹念下手行竊，全案詢後依法送辦。