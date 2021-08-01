酒駕5次遭判刑又再犯 法官不忍了判累犯男要入監

高雄譚姓男子騎車行經小港區中鋼門口附近時，因沒戴安全帽被警方攔下，員警發現譚男滿臉通紅渾身酒氣，實施酒測後酒測值每公升達0.55毫克，高雄地方法院審理時，發現譚男有5次酒駕紀錄，各被法院判刑3個月至7月不等，法官認為譚男對刑罰反應薄弱，這次判他7月徒刑，須入監，可上訴。

判決指出，今年1月19日中午11時30分許，譚男行經高雄市小港區中鋼廠區門口被警方攔下，因譚男身上有酒味，員警懷疑譚酒後騎車，當場要求酒測，譚男坦承中午有在自助餐店喝了1罐啤酒。警方經酒測後，譚男每公升呼氣酒測值達0.55毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

高雄地院審理時，譚供稱是他「主動」停下來跟警察說有喝了啤酒，並非被警察攔下，企圖以自首方式換取減刑。法官根據警方警詢筆錄等，認為員警當時詢問譚男為何滿臉通紅，可見早已懷疑譚男酒後騎車，因此譚主動向警方告知有喝酒，只能算是「自白」。

法官另查出，譚男過去曾有5次酒駕紀錄，每次均被法院判刑，最近一次為2017年，當時被依公共危險罪處7個月徒刑，沒想到執行完畢後未滿5年，又因酒駕觸法。

法官認為，譚男已有5次酒駕經判刑紀錄，應該知道酒駕危險性，沒想到仍酒後騎車，無視其他用路人的安全，心態不可取，因此最後判7月徒刑，讓譚男入監反省，全案可上訴。

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