快訊

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕5次遭判刑又再犯 法官不忍了判累犯男要入監

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄譚姓男子騎車行經小港區中鋼門口附近時，因沒戴安全帽被警方攔下，員警發現譚男滿臉通紅渾身酒氣，實施酒測後酒測值每公升達0.55毫克，高雄地方法院審理時，發現譚男有5次酒駕紀錄，各被法院判刑3個月至7月不等，法官認為譚男對刑罰反應薄弱，這次判他7月徒刑，須入監，可上訴。

判決指出，今年1月19日中午11時30分許，譚男行經高雄市小港區中鋼廠區門口被警方攔下，因譚男身上有酒味，員警懷疑譚酒後騎車，當場要求酒測，譚男坦承中午有在自助餐店喝了1罐啤酒。警方經酒測後，譚男每公升呼氣酒測值達0.55毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

高雄地院審理時，譚供稱是他「主動」停下來跟警察說有喝了啤酒，並非被警察攔下，企圖以自首方式換取減刑。法官根據警方警詢筆錄等，認為員警當時詢問譚男為何滿臉通紅，可見早已懷疑譚男酒後騎車，因此譚主動向警方告知有喝酒，只能算是「自白」。

法官另查出，譚男過去曾有5次酒駕紀錄，每次均被法院判刑，最近一次為2017年，當時被依公共危險罪處7個月徒刑，沒想到執行完畢後未滿5年，又因酒駕觸法。

法官認為，譚男已有5次酒駕經判刑紀錄，應該知道酒駕危險性，沒想到仍酒後騎車，無視其他用路人的安全，心態不可取，因此最後判7月徒刑，讓譚男入監反省，全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

譚姓男子多次酒駕遭判刑仍不悔改，法官最後判他7月徒刑讓他入監反省。報系資料照
譚姓男子多次酒駕遭判刑仍不悔改，法官最後判他7月徒刑讓他入監反省。報系資料照

延伸閱讀

酒駕尾隨騎機車妻子猛力撞 彰化家暴男遭聲押

黎明國小校長酒駕今遞辭呈 宜縣府：尊重並依程序簽辦

特優校長酒駕喊辭獲家長慰留 曹議鐸：我早晚都會辭

用新台幣「下架」捷克？這啤酒太經典原來大有來頭！

相關新聞

酒駕5次遭判刑又再犯 法官不忍了判累犯男要入監

高雄譚姓男子騎車行經小港區中鋼門口附近時，因沒戴安全帽被警方攔下，員警發現譚男滿臉通紅渾身酒氣，實施酒測後酒測值每公升達...

少年觀護所內結仇 男車上行刺反被奪刀刺傷

新北新店區今凌晨發生一起傷害案。21歲的黃姓男子在少年觀護所認識20歲李姓男子，兩人曾有嫌隙，黃男藉口從新竹北上約吃飯，...

按門鈴、大力敲門長達45分 男藉端滋擾住戶挨罰3千

李姓男子因20年前的債務糾紛，常常至黃姓男子住家按門鈴、大力敲門，黃男不堪其擾報警，士林地方法院簡易庭以李男按門鈴長達4...

網路一頁廣告詐騙猖獗成長翻倍 中市府教你4招要回貨款

近幾年「一頁式廣告」詐騙業者遍及臉書、入口網站丶社群媒體等，台中市政府法制局調查2021年上半年「一頁式」購物糾紛申訴案...

喬債務拒不下車 台中男持槍追擊開一槍關5年4月

台中市鍾姓男子在去年間以5.5萬元價格，買入一把改造手槍、子彈6發，涉嫌在去年9月間，持該槍彈前往西屯區找陳姓男子協調債...

方向燈閃3下高速公路變換車道 未打好打滿遭檢舉罰3000

一位李姓家庭主婦去年12月13日開車在國道1號桃園市路段，方向燈閃3次變換車道，遭檢舉沒有全程打方向燈，違規罰3000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。