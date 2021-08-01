少年觀護所內結仇 男車上行刺反被奪刀刺傷

新北新店區今凌晨發生一起傷害案。21歲的黃姓男子在少年觀護所認識20歲李姓男子，兩人曾有嫌隙，黃男藉口從新竹北上約吃飯，卻帶著疊刀上李男車子，在車內扭打，但刀子反被李男撿起回刺，車子也失控撞上民宅。警方到場後，雙方雖互不提告傷害，不過警方仍依社會秩序維護法將兩人函送地檢署偵辦。

據了解，黃男與李男在少年觀護所認識，兩人雖是朋友，但有嫌隙。黃男最近出獄，就想找李男尋仇。

黃男先是跟一名吳姓友人說，要到新店跟朋友吃飯，要吳姓友人從新竹湖口開車載他北上。兩人今凌晨到達新店的力行路後，黃男改搭李男的車子。一上車，兩人發生爭執，黃男拿出準備好的折疊刀，卻因扭打中刀子掉落，反被李男撿起，刺向對方。

黃男身上沾滿血跡衝下車，最後倒在路旁。由於兩人扭打過程，導致車子突然暴衝，擦撞路旁圍牆，撞到民宅。民眾以為是車禍，聽到聲響後報警。