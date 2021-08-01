按門鈴、大力敲門長達45分 男藉端滋擾住戶挨罰3千

李姓男子因20年前的債務糾紛，常常至黃姓男子住家按門鈴、大力敲門，黃男不堪其擾報警，士林地方法院簡易庭以李男按門鈴長達45分鐘，藉端滋擾住戶，依社會秩序維護法裁罰3千元，李男不服抗告，士林地院認原裁定無不當，駁回抗告。

李男稱，今年1月14日下午1時許到黃家按門鈴，下午2時許被警察帶到派出所，按門鈴的行爲從去年開始，通常都是下午1點到2點，持續一小時，對方不出來我就坐在椅子等，因為20年前向這家人借70萬，用房子做擔保，1個半月後就還錢，但他們把房子轉賣給他兒子，還且找立法委員恐嚇，直到現在才要求對方還房子，因債務糾紛有空就去按門鈴，希望黃出面處理，無惡意騷擾。

被害人黃男稱，李男常常來按門鈴、大力敲門，敲累了就坐在旁邊椅子，家裡的事情都是妻子處理，但她腦中風生病，他根本就不知道為何李要來亂，一直按門鈴、敲門等行為，讓他連腰痛都不敢出門就醫，心生畏懼。

法院認為，李在被害人住處按門鈴長達45分鐘，時間非短，審酌住家門鈴有相當音量，且造成被害人心理不適與不安；衡諸一般常情，按鈴數次若無人應門，可知悉無人在家或不願應門，自無連續按鈴數十分鐘必要，雙方之間的民事糾紛，可依司法管道尋求救濟，無從憑持續按門鈴手段解決。