網路一頁廣告詐騙猖獗成長翻倍 中市府教你4招要回貨款

近幾年「一頁式廣告」詐騙業者遍及臉書、入口網站丶社群媒體等，台中市政府法制局調查2021年上半年「一頁式」購物糾紛申訴案件成長翻倍，7成5的消費者在臉書看廣告受騙，找不到賣家退款。法制局提供4招，申請退款。

市政府法制局統計，今年上半年度「一頁式」網站購物糾紛申訴案，共379件，幾乎是去年全年度受理的380件，申訴量翻倍成長，推測應是疫情三級警戒，民眾宅在家增加網路購物機會，已成消費詐騙趨勢。

高達75%的消費者滑臉書時看到臉書廣告，點選進網站，購買了問題商品。另有的在IG、Line、瀏覽新聞網或玩手遊丶APP時，接觸到一頁式網站廣告。

中市府法制局指出，一頁式網站真正賣家多來自海外，並透過國內報關行或集貨業，以「貨到付款」方式代寄送商品及代收貨款。

法制局表示，消費者若後悔下單購物，得通知賣方解約並拒絕付款領貨；如領貨後想解約，7日內把握以下四步驟，向「寄件人」、「物流」或「超商」申請退款：一，拍照：請將貨箱上「託運單」拍照存檔，以利後續退貨使用。

二，通知：通知託運單上的「寄件人」，並視商品寄送方式，如果是宅配到家，請通知配送的物流業者辦理退貨；如果是超商取貨，請連絡超商客服協助處理。

三，退貨：持包裹送回物流指定的配送站所，或由寄件人通知物流業者到府取貨。

四，退款：臨櫃退貨取回現金或銀行匯款。因個案狀況不一，消費者依寄件人、物流業或超商說明的方式辦理。

中市府法制局長李善植指出，中市府處理一頁式網站申訴案件，常見無法退款的原因有二：託運單已丟棄，難以得知寄件人或物流業者為何。另僅向一頁式網站賣家要求退貨，而未聯繫託運單上的寄件人、物流業或超商。