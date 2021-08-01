男雙黃線迴轉被警逮 不爽嗆粗話又動粗遭判拘

劉姓男子今年2月開車在新竹市區，違規於外側車道跨越雙黃線迴轉，恰巧碰上轄區兩名巡邏員警，立刻將劉攔下，依法告發，劉氣不過，當場與員警發生糾紛，對其中一名員警嗆「你他Ｘ的」，之後再用手指抓其臉部、身體肩膀推擠對方，遭員警當場逮捕；新竹地院審理終結，依妨害公務判拘役40日。

法官認為，劉男明知警劉氣不過，當場與員警發生糾紛，對其中一名員警嗆「你他Ｘ的」，之後再用手指抓其臉部、身體肩膀推擠對方，遭員警當場逮捕；新竹地院審理終結，依妨害公務判拘役40日。員依法執行職務是家行使公權力，應予尊重，竟因違規遭舉發心生不滿，當場侮辱並推擠依法執行職務的員警，蔑視執法尊嚴，影響社會秩序維護及公權力執行，考量劉坦承犯行，審酌依妨害公務判拘役40日，易科罰金4萬元。 劉氣不過，當場對其中一名員警嗆「你他Ｘ的」，之後再用手指抓其臉部、身體肩膀推擠對方，遭員警當場逮捕；新竹地院審理終結，依妨害公務判拘役40日。示意圖／報系資料照