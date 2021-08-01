逢甲商圈行乞遭送辦 法官判免罰：警沒明確勸阻

台中市許姓男子在今年3月間在逢甲商圈行乞，警方在12日、16日於同一地點對許勸導後，警方又在23日發現許在同一地點行乞，警方依違反社會秩序維護法函送台中地院台中簡易庭裁處，但法官認為，12、16日的勸導，與23日並無接續行為，警員在當日應先勸導並留下書面紀錄，許若未配合，才可函送法院裁處，認定警方舉證、構成要件不符，判許免罰。

裁定指出，許姓男子在今年3月12日晚間6時許，在台中市逢甲商圈的逢甲路、逢甲20巷口的騎樓行乞，許以跪趴姿勢擺放鐵製零錢盒，向民眾乞討現金，警方前往勸導後，許在16日深夜11時許，又被民眾檢舉在該處當街乞討，警方再度前往勸導。

同年月23日晚間9時許，許姓男子不聽勸阻，又在該處行乞，警方直接將許帶回後，依違反社會秩序維護法，函送台中地院台中簡易庭裁處，可處3日以下拘留或1.2萬元以下罰鍰。

台中地院台中簡易庭法官審理後，認為依法律規定，警方在23日發現許姓男子在公共場所行乞時，應先有明確的勸阻，許不聽勸仍執意為之，才構成該條處罰要件。