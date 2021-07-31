開車趕上班與機車擦撞沒留下代價大 肇逃判罰1萬又吊照

周姓男子開車行經基隆愛一路、仁二路路口，與同向林姓男子機車發生擦撞，林男右足踝部挫擦傷。周男僅短暫停留，未下車察看，也沒等候員警到場處理逕行駛離，被肇事逃逸罪基隆檢緩起訴處分，他支付1萬元後，又發現駕被吊銷，認為「一事二罰」，提起行政訴訟，但遭法官駁回。

基隆地院判決書指出，周姓男子109年6月1日8時40分，駕駛自小客車行經基隆市愛一路、仁二路路口，因未注意兩車並行之間隔，不慎與同向林姓男子機車發生擦撞，林男幾近人車倒地，右足踝部挫擦傷。

周男被控車禍發生後，僅短暫停留，未下車察看，也沒等候員警到場處理，沒有留下聯絡方式或施以救助，即逕行駛離而逃逸，警方認有肇事致人受傷而逃逸，依道路交通管理處罰條例舉發。另涉刑法肇事逃逸罪，經基隆地檢署緩起訴處分，應支付公庫1 萬元。

台北市區監理所以「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸」之違規事實，改依道路交通管理處罰條例吊銷駕駛執照，且3年內不得重新考領駕駛執照。

周男不服提起行政訴訟，他說，他當下開車窗，看到林腳有皮肉傷，要給他1000元，但他不同意，他就跟對方說去旁邊談，但他等了數秒，因為要去碼頭開工，不想耽誤工作，才離開現場，事後才去報案。他知道車禍發生當下應留置現場並報案，等候警方到場或經對方同意始能離去，當時他是工作心急才趕著去碼頭。

周男認為，肇逃偵查案件，已向公庫繳付1萬元。豈料，他至監理機關換發駕照時，才知遭到原處分裁罰，顯然「一事二罰」。如有受罰必要，希望減輕處罰，不要吊銷駕照，聲明原處分撤銷。

林男則表示，自小客當時未打方向燈就突然往左，與他發生擦撞，駕駛搖下車窗，他向對方說腳受傷，他說要賠1000元，但他告知還不知道腳的狀況，他告知要先報警，但對方說要私下和解，並先將車輛移到旁邊，結果在他沒注意時，對方居然不見了，他就報警。

法官審理指出，車禍造成林男受傷，周男未主動報警，亦未停留現場等候警察到場，肇事逃逸事證明確。監理單位依行政罰法裁罰處分，並無一事二罰的問題。