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交長今與太魯閣案家屬懇談 她喊要看到實際改革作為
台鐵太魯閣事故將滿4個月，交通部今下午舉行「0402台鐵408次列車事故」第二次家屬懇談會。由罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」團體發言人王薇君表示，家屬一直感受不到交通部的誠意，希望今天懇談著重實際作為，不要只是喊喊好聽口號，卻沒有具體落實改革。
王薇君表示，希望今天懇談會能著重在台鐵改革的實際作為，對家屬來說，每一次出面都是撕裂傷口，家屬不想讓親人的罹難只留下慘痛代價，而是希望能防止未來再發生重大事故，讓其他家庭也承受心痛。
她指出，讓乘客平安回家不該只是口號，涉及安全的東西一點都不能馬虎，從普悠瑪事故發生兩年多後再有奪走49條人命的太魯閣事故，讓人對政府的施政改革沒有信心，講好聽話、修法很容易，但重點在於能夠具體落實嗎？
王薇君說，家屬們希望今天與能交通部開啟不同的對話，讓公部門長官理解家屬要的是什麼，不要只是一直不斷開會，卻沒有看見實質改革。
與會的立委洪孟楷則說，今天懇談會重點是要求釐清真相。在尚未具體釐清真相、事發負責人也還未負起應負責任，現在談和解太操之過急。
洪孟楷說，行政調查明明5月就出來，交通部卻拖到7月才公布，疫情期間家屬都相忍為國，從這動作就可以看得出台鐵是否真正要積極面對。
此外，洪孟楷也說，近來他接獲不少台鐵員工爆料為了因應太魯閣事件，台鐵邊坡工程現在變成只能晚上12點收班後施工、早上6點前就必須停工，這樣恐造成工期延期，他認為台鐵不該因噎廢食，只要做得到，就應該積極施工。
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