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他威脅台鐵高鐵北捷「敢降級就殺陳時中」 恐嚇罪送辦

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

26歲陳姓男子7月23日不滿疫情未解封，寄送多封電子郵件到台北捷運公司、台灣高鐵公司、交通部台灣鐵路管理局，內容寫「敢降級或放寬規定，現在就去殺了陳時中」，警方獲報展開偵辦，詢後依恐嚇罪嫌將陳送辦。

陳7月23日下午2點多寄送恐嚇電子郵件，對象除各大交通單位，還包括私立大學信箱，警方獲報掌握他身分，寄發通知書要求他到案說明。

陳到案辯稱「現在還不能解封，很不滿」，才做出偏激行為，警方查出他今年3月才打電話到台北捷運公司，稱「要炸掉台北捷運」、「電池放便當盒，給超商微波，看會不會爆炸」。

警方認為陳的精神狀況不穩定，做完筆錄讓他離開，由家人帶回照顧，將依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

中山分局將恐嚇慣犯陳姓男子依法送辦。本報資料照片
中山分局將恐嚇慣犯陳姓男子依法送辦。本報資料照片

恐嚇 捷運 北捷

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