宜蘭5歲女童遭虐重傷 無照保母夫妻重判

宜蘭縣五結鄉今年3月發生虐童案，無照保母曾女夥同許姓丈夫，凌虐5歲蘇姓女童致使全身傷，甚至昏迷口吐白沫，緊急送醫救回一命，卻出現水腦症、意識改變等重傷害。宜蘭地方法院審結，依妨害幼童發育罪，重判曾女9年、許男8年有期徒刑，全案可上訴。

據了解，蘇姓女童母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家，但為賺錢扶養小孩到外縣市工作。她2月便將女兒交給26歲曾女夫妻檔全天候照料，談妥保母費每月逾2萬元。

曾女和27歲許男明知女童年幼，卻對她多次施暴，不僅對她拳打腳踢、扯髮，拿不求人和塑膠管毆打，不給飯吃還逼喝尿，甚至抓住雙腳倒立搖晃。許男3月5日深夜毆擊女童頭部，兩人接連施虐，見其昏迷口吐白沫後急送醫，惡行這才曝光。

對於犯行，許男坦承不諱，惟曾女只承認部分，還矢口否認讓女童長期挨餓，也否認造成其重傷害，辯稱「我沒有長期讓蘇姓女童挨餓，也沒有徒手重擊她的頭部。」誇張的是，她還推稱是許姓丈夫所為。

另外，法官在兩人的LINE對話中發現，曾女曾傳訊說「孩子就瘦小了」、「不能再讓他們吃米估（指麵龜）」，許男則回應，「我不想讓他吃飯怎麼辦」，曾女一度擔心「很怕她餓死」、「還要讓她餓嗎……」、「好想搞新的東西玩他哦」等話。

法官指出，兩人僅因認為女童難以管教，許男更數度僅因脾氣難耐要發洩、報復，就施予凌虐且手段殘忍，足以妨害她身心健全發育，甚至有重傷害等狀況，所為真的不應該。