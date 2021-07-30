深夜飆車還辯稱僅違反交通行政處罰 法官用刑法重判

施姓男子、王姓男子、陳姓男子在彰化縣埔鹽鄉中山路併排競速飆車，發出擾人刺耳的引擎噪音，被民眾報警處理，但三男卻辯稱他們併排是因相約要去阿里山，甚至說自己頂多違反交通法規的行政處罰，彰化地方法院則依「致生公眾往來危險罪」將3人判處3到4個月不等徒刑。

判決書指出，施男（32歲）、王男（31歲）、陳男（41歲）與另3名男子2019年3月晚間10點多在彰化縣埔鹽鄉中山路併排競速飆車，6人占據中山路車道競速，甚至為了超越對方，逆向行駛到對向車道超車，讓對向其他駕駛不得不緊急減速，6人反覆折返競速，險象環生，並佔據一旁自行車車道、及分隔島，直到民眾報警，6人才一哄而散，警方事後調閱沿線監視錄影資料，查獲3人。

施男等 3人卻均矢口否認有飆車危害交通造成他人危險，王男辯稱他們是相約要去阿里山，因為要等施男，才和施男併排；施男又說，他車子有雜音，要請陳男幫他看，才併行駕駛，3人口徑一致，還有恃無恐說「他們頂多違反交通法規的行政處罰而已」。

但經附近居民證稱當晚10點半有聽到汽車引擎高速運轉經過聲音，看到有車停在路邊，後來越來越多聚集，在中山路上來回飆車，並有民眾錄音及路口監視器畫面為證。