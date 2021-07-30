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油漆工縱火奪3命死刑逆轉無期 檢察官不服上訴第三審

聯合報 / 記者白錫鏗陳宏睿／台中即時報導

油漆工李昆霖五年前工作時喝酒被告誡，不滿工資短少2千元，在中市東家油漆行縱火，造成何姓老闆的父親及伯父慘死，何的阿公被火燒傷，在案發後18日死亡，前審皆判死刑，但台中高分院更二審逆轉改判無期徒刑，台中高分檢檢察官認原判決違背法令，認李昆霖所犯是最嚴重情節的犯罪，應判死刑，因此上訴第三審。

台中高分檢發言人主任檢察官吳萃芳表示，本案一審、二審、更一審均認定李昆霖在案發時持點燃之香菸，在死者3人連棟透天住處堆放油漆工程易燃物之騎樓點火延燒犯行，罪證明確，屬最嚴重情節之犯罪。

被告行為時精神正常，僅人格違常，非身心障礙者公約中之身心障礙者，無刑罰減輕的理由。依據中國醫藥大學附設醫院對被告之補充鑑定報告、鑑定證人洪崇傑醫師證述，被告僅有「酒精使用疾患」以及「反社會人格型障礙症(反社會人格違常) 」。

然反社會人格違常屬於「人格障礙」中之「B類人格障礙」之一種，在精神醫學上，反社會人格違常尚未達精神疾病之一種，其於精神病理學中如其行為相關狀況，尚非違背其自由意志無法自我控制之狀況，難以依據精神醫學之層面之認定將其歸類為身心障礙者，自非身心障礙者公約中之身心障礙者，無刑罰減輕之事由，原判決對此亦不否認。尤其被告於犯罪時行走及逃匿過程正常、犯罪後對於犯罪時之記憶，陳述清晰，且逐一為不實的辯解，否認犯行，然原判決卻認為有教化可能，未說明認定依據，自有理由不備之違法。

原判決誤解公政公約所指得判死刑之要件，被告犯行屬公政公約所指得判死刑之案件，且情節重大，再犯率高，應判死刑，以達社會防衛之刑事處罰制度需求。

檢察官認為，被告所為之犯罪屬對社會秩序嚴重危害之極嚴重之犯罪，其人格違常、反社會性高，再犯率高，已經成為社會安全的嚴重威脅，為維護社會秩序、保障多數人的公共安全，有永久將之驅離社會的必要，應諭知死刑，併宣告褫奪公權終身。然更二審漠視被告迄今仍否認犯罪，無任何悔意，僅判無期徒刑，理由矛盾違法。因此依法提起上訴。

油漆工李昆霖縱火造成3死慘案，前審皆判死刑，但台中高分院更二審逆轉改判無期徒刑，台中高分檢檢察官認原判決違背法令，認李昆霖所犯是最嚴重情節的犯罪，應判死刑，因此上訴第三審。圖／本報資料照
油漆工李昆霖縱火造成3死慘案，前審皆判死刑，但台中高分院更二審逆轉改判無期徒刑，台中高分檢檢察官認原判決違背法令，認李昆霖所犯是最嚴重情節的犯罪，應判死刑，因此上訴第三審。圖／本報資料照

死刑 檢察官 透天

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