彰化市長批前縣長貪汙最嚴重 二審依誹謗罪判4月定讞

彰化市長林世賢於2019年11月間，參加彰化縣鹿港鎮總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立大會上，上台致詞說「我跟大家報告彰化縣做縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」，經卓提起自訴，一審依誹謗罪將林判刑2月，得易科罰金，2人不服上訴，台中高分院合議庭認林否認犯罪，上訴無理由；而周上訴認一審量刑過輕，上訴有理由，遂撤銷一審判決，改判林世賢有期徒刑4月，得易科罰金。不得上訴。

判決書指出，林世賢為彰化市市長，而卓伯源自2005年12月20日起迄2014年12月24日止曾擔任彰化縣縣長。於2019年11月29日晚間，在彰化縣鹿港鎮總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立大會上，林世賢受邀請上台致詞時，在舞台上對現場民眾以台語發表「我跟大家報告彰化縣做縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」「我們不要忘記，我們歷代縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」，毀損卓的名譽，經卓提起自訴，一審依誹謗罪將林世賢判刑2月，得易科罰金。

林世賢否認誹謗犯行，辯稱「因為我完全信賴媒體，依據媒體報導做出評論，完全沒有毀謗的意圖，我的評論是對於自訴人主政彰化縣政府這段期間，有很多公務人員被判刑，也有很多被偵辦，包括他本人被地檢署搜索，我都無從知道搜索案件是否已經偵結，無從查證，我是完全信賴媒體，我的評論是完全有憑有據的，且報章雜誌報導很多，媒體更具有查證的責任，我並無真實惡意」。

二審以林世賢所提出的媒體報導，均是2010年至2015年間的報導，距離林發表言論的期間（2019年間）已隔數年，其中並無任何一則提及自訴人有因貪污犯行遭起訴或判決有罪確定的情況。

二審合議庭認林世賢在他人競選總部成立之場合，向大眾發表「我跟大家報告彰化縣做縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」「我們不要忘記，我們歷代縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」等演講，嚴重誹謗卓的名譽，且迄今仍未與卓達成和解，造成卓的名譽損失甚鉅，自難從輕處遇。原審量刑疏未審酌及此，而不符比例與罪刑相當原則，量刑顯然過輕。