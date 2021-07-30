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涉對中時大樓噴漆恐嚇 謝和弦緩刑被撤銷

中央社 / 新北30日電

謝和弦。圖／本報資料照片
謝和弦。圖／本報資料照片
歌手謝和弦涉到中時大樓噴漆恐嚇被判刑2月及拘役20天，緩刑2年，得易科罰金。新北地檢執行緩刑，但他未按時報到，並以健康為由聲請易科罰金，新北地院今天裁定撤銷緩刑宣告。

新北地院指出，若當事人未提抗告，案件確定，將由檢察官通知執行；至於是否准予易科罰金或入監，將依個案情形認定。

謝和弦在民國108年12月14日凌晨5時許到位於台北市萬華區的中國時報大樓噴漆寫髒話，警方獲報，將他帶回派出所偵訊。他做完筆錄後，當天上午11時許前往中時大樓再度噴漆，隨後以手機在臉書（Facebook）上PO文「哈囉，這次噴漆，下次就放火囉。」

台北地方法院考量謝和弦始終坦認犯行，並無迴避掩飾，有悛悔之意，犯後態度尚佳，且無前科紀錄、素行良好，公然侮辱罪部分處拘役20天，恐嚇公眾罪部分處有期徒刑2月，2罪如易科罰金，以新台幣1000元折算1天，並提供40小時義務勞務。

謝和弦在今年3月8日具狀表示，他因身心健康因素，長期服藥，每日昏沉嗜睡，無法喚醒，致常延誤或更改保護管束報到時間，心理深感壓力、恐懼，恐影響他心理疾病治療及增加觀護人困擾。

他指出，現在他逐漸恢復演藝工作及自我訓練能力，經濟許可，經醫師及專家建議聲請易科罰金，可解除降低每次保護管束報到時間心理壓力，有助病情恢復。

新北地檢署認為，他的行為已違反保安處分執行法，情節重大，足認原宣告緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰必要，遂聲請撤銷緩刑。

新北地方法院法官指出，謝和弦有能力履行緩刑宣告所命負擔，卻表達無履行意願，未服從檢察官及執行保護管束者命令，也未每月至少向執行保護管束者報告1次。

法官表示，經多次告誡謝和弦均未改善，違反保安處分執行法情節重大，難以期待他日後能恪遵法令，足認原宣告緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰必要，裁定撤銷緩刑宣告。

新北 恐嚇 檢察官

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