PTT發文指BNT疫苗被綠皮紅骨政黨擋下來 法院不罰他！

盧姓民眾在PTT八卦板發布文章指台灣去年本來拿得到BNT疫苗，最後被綠皮紅骨的某政黨擋下來，被警方依違反社會秩序維護法送辦，台北地方法院認為他基於公共議題發表意見，主觀沒有散布不實事實的故意，裁定不罰，可抗告。

裁定指出，盧今年5月25日在PTT八卦板回覆、發布文章指出，「其實臺灣去年本來拿得到全世界最好沒有之一的BNT疫苗，就是那個上海代理商和林全接洽，他們不會找綠營，心情問題。本來條件都談好了，要進3000萬劑，後來被綠皮紅骨的某政黨硬擋下來了。」

警方認為盧散布謠言，影響公共安寧，依違反社會秩序維護法送辦；盧坦承發表文章，但稱自己不知道指揮中心已有出來澄清，且政論節目上吳子嘉有說過林全和上海代理商談BNT疫苗，也說過行政院長蘇貞昌讓事情破局，盧認為自己沒有偏離事實陳述。