判決有標準 司法院擬訂刑事案件妥適量刑法草案

類似案件，不同法官判決刑度有差異，常引起外界爭議，司法院完成擬訂「刑事案件量刑妥適法草案」，並將籌設「量準會」，辦理量刑準則的訂定、修正及廢止等工作。

為提升量刑的妥適、透明、公平及合理可預測性，司法院於民國108年12月5日邀請審、檢、辯、學等領域專家學者，組成「刑事案件量刑委員會研議委員會」，由秘書長林輝煌擔任召集人，自去年1月6日起召開計19次會議，昨天完成擬訂「刑事案件量刑妥適法草案」。

草案籌設「刑事案件量刑準則委員會」（Sentencing Guidelines Council，簡稱「量準會」），以完善刑事案件量刑法制。

司法院指出，草案明定量準會為二級獨立機關，辦理量刑準則之訂定、修正及廢止、量刑資訊系統之建置、量刑資訊之統計分析、量刑程序事項之建議、量刑政策與議題之研究發展、量刑法治宣導及社會溝通等量刑相關事項。

司法院表示，量準會著重委員的專業背景，為使各相關專業領域人員廣泛參與，提供多元及專業的意見，明定量準會的委員組成、任期、資格、任命及提名程序；另為辦理量刑相關事項，草案也揭示量準會設各組、室。

此外，草案將罪刑相當原則、比例原則、平等原則、兼衡有利不利原則、禁止重複評價原則及定應執行刑應綜合考量各罪間整體關係及行為人的社會復歸等量刑基本原則納入，以完備量刑法制。

林輝煌表示，「刑事案件量刑妥適法」如經立法通過，量刑改革將向前更邁一大步，他代表司法院對於委員們辛勞付出研議的量刑改革成果，表達誠摯謝意，未來將徵詢各界意見並推動立法，期能完善台灣的刑事案件量刑法制工程。