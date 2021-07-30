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持刀威嚇全家店員交出萬元現金 男子一審遭判3年8月
蘇姓男子繳不出房租錢，心起歹念持刀威嚇全家便利商店店員交出現金，奪得萬元現金後離開，不過當晚就在住家被警方逮捕。士林地方法院審結，判他有期徒刑3年8月。可上訴。
判決指出，蘇男2021年4月22日凌晨5點多，拿約15公分長的水果刀到新北市淡水區濱海路一家便利商店，持刀威嚇黃姓店員交出現金，強盜1萬6874元離開，警方當晚到黃男家中將他逮捕，蘇坦承犯行。
黃男跟警方說，他當時先拿櫃台的1萬4000元現金裝入蘇男給的黑色布袋，但蘇說不夠，要再多一點，他再拿2300元放入袋內，蘇就離開。
蘇被逮時辯稱繳不出房租才鋌而走險，願意跟黃男和解。
法官審酌，蘇男持刀行搶，影響社會治安，考量他無前科，犯後態度良好，無造成他人傷害，依攜帶兇器強盜罪判他有期徒刑3年8月。可上訴。
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