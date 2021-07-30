持刀威嚇全家店員交出萬元現金 男子一審遭判3年8月

蘇姓男子繳不出房租錢，心起歹念持刀威嚇全家便利商店店員交出現金，奪得萬元現金後離開，不過當晚就在住家被警方逮捕。士林地方法院審結，判他有期徒刑3年8月。可上訴。

判決指出，蘇男2021年4月22日凌晨5點多，拿約15公分長的水果刀到新北市淡水區濱海路一家便利商店，持刀威嚇黃姓店員交出現金，強盜1萬6874元離開，警方當晚到黃男家中將他逮捕，蘇坦承犯行。

黃男跟警方說，他當時先拿櫃台的1萬4000元現金裝入蘇男給的黑色布袋，但蘇說不夠，要再多一點，他再拿2300元放入袋內，蘇就離開。

蘇被逮時辯稱繳不出房租才鋌而走險，願意跟黃男和解。