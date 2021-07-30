快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持刀威嚇全家店員交出萬元現金 男子一審遭判3年8月

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

蘇姓男子繳不出房租錢，心起歹念持刀威嚇全家便利商店店員交出現金，奪得萬元現金後離開，不過當晚就在住家被警方逮捕。士林地方法院審結，判他有期徒刑3年8月。可上訴。

判決指出，蘇男2021年4月22日凌晨5點多，拿約15公分長的水果刀到新北市淡水區濱海路一家便利商店，持刀威嚇黃姓店員交出現金，強盜1萬6874元離開，警方當晚到黃男家中將他逮捕，蘇坦承犯行。

黃男跟警方說，他當時先拿櫃台的1萬4000元現金裝入蘇男給的黑色布袋，但蘇說不夠，要再多一點，他再拿2300元放入袋內，蘇就離開。

蘇被逮時辯稱繳不出房租才鋌而走險，願意跟黃男和解。

法官審酌，蘇男持刀行搶，影響社會治安，考量他無前科，犯後態度良好，無造成他人傷害，依攜帶兇器強盜罪判他有期徒刑3年8月。可上訴。

蘇男持刀威嚇便利商店店員交出萬元現金，遭法院判處有期徒刑3年8月。
蘇男持刀威嚇便利商店店員交出萬元現金，遭法院判處有期徒刑3年8月。

強盜 便利商店

延伸閱讀

搶匪缺錢奪車與車主拉扯暴衝釀一死一傷 遭判12年10月

孫大午遭判18年 庭上向習近平喊話

嗆殺光議員服務處所有人 男遭判3個月徒刑

性侵犯在宣判前9天已死亡 一審法官未察仍予以判刑

相關新聞

PTT發文指BNT疫苗被綠皮紅骨政黨擋下來 法院不罰他！

盧姓民眾在PTT八卦板發布文章指台灣去年本來拿得到BNT疫苗，最後被綠皮紅骨的某政黨擋下來，被警方依違反社會秩序維護法送...

貪汙軍方國庫支票403萬 法官斥：證據攤開給你看還不認

陸軍六軍團二一砲指部防空營前預財士王前文積欠賭債，侵占軍方國庫支票、團體加菜金，貪汙高達403萬元公款；法院今開庭，針對...

工作嫌隙持刀砍同事1死1傷 下水道工人二審仍判無期

台南市汙水下水道工程55歲工人傅世家與47歲馬姓、39歲嚴姓同事，因工作問題有嫌隙，去年9月19日駕車前往五金賣場購買一...

4女直播主假交友騙斗內詐2500萬！近百男粉心碎了

台北市大安警分局去年11月偵破一起直播主集體詐騙男粉絲斗內案件，當時逮捕4名女直播主、幕後老闆及員工等16人，後續偵辦陸...

持刀威嚇全家店員交出萬元現金 男子一審遭判3年8月

蘇姓男子繳不出房租錢，心起歹念持刀威嚇全家便利商店店員交出現金，奪得萬元現金後離開，不過當晚就在住家被警方逮捕。士林地方...

李宗瑞關比殺人犯久 量刑妥適法或聽廢死、被害人意見

涉及國安特勤私菸案的總統府侍衛室少校吳宗憲被台北地院判刑10年4月，但國民黨前立委林益世貪汙，台灣高等法院更一審依速審法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。