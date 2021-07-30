貪汙軍方國庫支票403萬 法官斥：證據攤開給你看還不認

二一砲指部前預財士王前文被控涉嫌侵占國庫支票403萬元。記者曾健祐／攝影 陸軍六軍團二一砲指部防空營前預財士王前文積欠賭債，侵占軍方國庫支票、團體加菜金，貪汙高達403萬元公款；法院今開庭，針對法官質疑部分款項有落差，王不斷以「忘記了」卸責，法官斥責他「證據都攤出來給你看還不認！」「看不出有悔意」，並表示會參考他還款進度量刑。

檢方調查，王前文（25歲）2017年4月1日至隔年11月23日二一砲指部防空營擔任預財士期間，負責管理營上財物收支，包括國庫機關存款專戶支票、採購款項等出納、會計業務。

因王清楚國庫支票支領流程，前後趁著營長交接、其他預財士受訓期間，私下偽刻他們的印鑑使用，再利用職務拿空白國庫支票給輔導長、出納人員蓋章，2人在不知情又疏於管理下就蓋印。

王前後以類似手法持空白或偽造的支票，趁著單位疏於管理不斷到銀行提領出現金，總共盜領國庫支票近403萬元；直到2018年11月二一砲指部發現異狀，初步行政調查期間王主動向檢方自首才曝光，檢方依貪汙治罪利用職務機會詐財、侵占公有財物，偽造文書等罪嫌起訴他。

桃園地院今開準備程序庭，王前文對起訴事實表示全部坦承。但法官發現，王多次兌現國庫支票後，和存入自己帳戶的金額有落差，當兵的薪資匯入郵局戶頭，他會再存進私人銀行帳戶，讓侵占公款、薪資混在一起，王則說，因和人借貸用銀行可一次轉帳較大款項、免手續費。

法官再問，其中幾筆國庫支票兌現後，卻比他存入私人銀行帳戶金額少，是否還留存部分現金在身上？王表示，應該是和朋友借的。

法官並提示匯款紀錄，詢問他曾兌現一筆國庫支票5萬元，當天再存4萬1000元到私人銀行戶頭，質疑這些不是公款嗎？王先是辯稱忘記了，又稱可能是給廠商，否認有侵占該筆款項，法官斥責「證據都攤出來給你看了還不承認」、「明明錢都進你戶頭了還不認」，廠商的錢怎麼會進你戶頭？

王的辯護人緩頰說，時間久遠王可能記不清楚，但他當時在證據未清楚前就具狀坦承，很有悔意。法官隨即反駁「我看不出他有何悔意啊」、「是辯護人替他表現悔意吧」，王最終才改口坦承侵占該筆4萬1000元。

王還說，他已賠償軍方55萬元，可提匯款紀錄佐證，但法官發現他2018年王和二一砲指部簽立賠償協議33萬元，至今絲毫未履行，要王交代目前職業、收入，計畫賠償進度等。

王說目前白天在工廠上班月薪2萬多，上周起兼差美食外送員，預計9月過後月收入可達8、9萬元，稱自己睡眠少一點讓工時加長，希望再給他半年多時間還錢；法官最後說，會依他賠償金額做量刑參考，也命他每月回報月收入、賠償金額。