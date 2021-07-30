李宗瑞關比殺人犯久 量刑妥適法或聽廢死、被害人意見

涉及國安特勤私菸案的總統府侍衛室少校吳宗憲被台北地院判刑10年4月，但國民黨前立委林益世貪汙，台灣高等法院更一審依速審法減刑，林僅被處4年10月徒刑，刑事判決量刑有無準則、可預測性？屢為人詬病。司法院28日擬定「刑事案件量刑妥適法草案」，將籌設量刑準則委員會，完善刑事案件量刑法制。

司法院祕書長林輝煌表示，如經立法通過，量刑改革將向前更邁一大步。

富少李宗瑞涉性侵、淫照案，遭判刑29年10月定案，但一般的殺人判決中，不乏僅處十多年徒刑者，究竟犯罪要判多重，不只國人納悶，連法官也困擾。為提升量刑的妥適、透明、公平和合理可預測性，司法院自前年12月起便邀審、檢、辯、學組成刑事案件量刑委員會研議委員會，由林輝煌擔任召集人；自去年1月6日起召開了19次會議，終於在今年7月28日完成草案，將接續推動完成立法。

草案共分為四章，架構第一章為總則（第1條至第3條）、第二章是量刑準則委員會（第4條至第29條）、第三章規範量刑基本原則（第30條至第35條），附則則是第四章（第36條）。

草案明定量準會為二級獨立機關，擁有獨立的預算與人事，將辦理量刑準則的訂定、修正及廢止、量刑資訊系統的建置、量刑資訊的統計分析、量刑程序事項建議、量刑政策與議題的研究發展、量刑法治宣導及社會溝通等量刑相關事項。成員包括主任、副主任、兼任委員。

量準會著重委員的專業背景，為使各相關專業領域人員廣泛參與，提供多元及專業的意見，明定量準會的委員組成、任期、資格、任命及提名程序；另為辦理量刑相關事項，草案也揭示量準會設各組、室，包括研究發展組、資料分析組、成效評估組、法治宣導組、資訊室及秘書室。

為有效發揮量刑準則，提升刑罰的可預測性和妥適性，避免不合理歧異，草案並明定量刑準則的拘束力，希望達成草案的立法目的。此外，草案也將罪刑相當原則、比例原則、平等原則、兼衡有利不利原則、禁止重複評價原則和定應執行刑應綜合考量各罪間整體關係及行為人社會復歸等量刑基本原則納入。

據了解，委員會的組成將挑選具審判、偵查、法學、少年保護、觀護人等背景人士，也不排除從廢死、被害人保護等團體找人；會議採「合議制」，讓彼此交換意見，因此委員的遴選相當重要。