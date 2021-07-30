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工作嫌隙持刀砍同事1死1傷 下水道工人二審仍判無期

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市汙水下水道工程工人傅世家犯殺人及殺人未遂罪，一審判應執行無期徒刑，褫奪公權終身，傅不服上訴，二審今天宣判，駁回上訴。圖／本報資料照
台南市汙水下水道工程工人傅世家犯殺人及殺人未遂罪，一審判應執行無期徒刑，褫奪公權終身，傅不服上訴，二審今天宣判，駁回上訴。圖／本報資料照
台南市汙水下水道工程55歲工人傅世家與47歲馬姓、39歲嚴姓同事，因工作問題有嫌隙，去年9月19日駕車前往五金賣場購買一把長刀後，返回永康工作地點，持刀向馬揮砍後，再轉往800公尺外工地揮砍嚴，經警到場將兩人送醫，馬傷重不治，台南地院認他犯殺人及殺人未遂罪，判傅無期徒刑，褫奪公權終身，上訴二審，台南高分院上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。

台南高分院合議庭認為，傅欠缺家庭支持，與人偶生嫌隙，即蘊積怨恨，長期累積，終至難以自持，萌生持刀報復之心，犯後又未與被害人家屬及告訴人達成和解。原審判決因認傅非素行不良、十惡不赦之人，並非無據，傅無法放下心中罣礙，也不懂得尋求社會支援或就醫協助，一時失控致鑄下大錯犯下殺人犯行，致馬家屬無端受喪親之痛，終身無法磨滅，所生損害至鉅。

合議庭審酌，傅犯後始終認罪坦承犯行，其情緒上的缺陷若予適當輔導，非無矯正復歸社會的可能，且辯護意旨為傅主張自首，是防禦權的正當行使，仍難據此認傅罪無可逭而有永久與世隔絕的必要。

台南地院合議庭審理時，傅表示「認罪」。傅的辯護人指出，傅持刀揮砍嚴之後，當場喊叫在場高姓男子代為報案。辯護人表示，傅因手機欠繳通話費，才叫高代為報案，符合自首要件，且傅犯後深表悔悟，請求法官從輕量刑。

一審認傅犯殺人罪，處無期徒刑，另犯殺人未遂罪則判10年徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。二審認原審認事用法俱無違誤，駁回上訴。

殺人 自首

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