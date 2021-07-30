4女直播主假交友騙斗內詐2500萬！近百男粉心碎了

台北市大安警分局去年11月偵破一起直播主集體詐騙男粉絲斗內案件，當時逮捕4名女直播主、幕後老闆及員工等16人，後續偵辦陸續傳喚共犯到案，大安警方今天舉行記者會，表示共有93名男粉絲受害，詐騙金額超過2500萬，涉案33名犯嫌全數落網。

警方去年接獲報案，多名外型亮眼的女直播主，與男粉絲聊天後設下感情陷阱，再要求男粉斗內（Donate，意即贊助、捐款），警方調查後，發現主嫌陳姓男子，找來4名女子當直播主，受害男粉絲以為和這些直播主交往，紛紛拿出積蓄，詐騙金額超過五百萬元，其中更有單筆被詐金額300萬元。

警方監控蒐證近半年，去年11月展開第一步次收網，查獲含陳姓主嫌、直播主在內共計16人，現場並查扣現金15萬元、工作機18支、電腦9台。

警方調查，主嫌陳姓男子（37歲）原本是娛樂公司負責經營粉專的小編，後來在直播平台擔任總經理，三年前自行創業，找來藝名白白（馬女，25歲）、娜娜（陳女，25歲）、林萌（林女，20歲）、愛黎（黎女，37歲）等直播主和直播平台簽約，並成立臉書粉專、IG發布美照，並以Line群組與粉絲互動。

主嫌請小編回應粉絲私訊，舉辦見面會與粉絲互動，等被害人與直播主感情升溫後，再以缺業績、家人重病、佯稱交往等理由要粉絲出錢，騙取金錢再與經紀公司拆帳。

不過被逮的直播主都否認犯行，表示只負責經營直播，根本不知道小編是如何與粉絲互動，也不知道平台要求粉絲斗內。

警方說，陳嫌麾下成員約28人，每月獲利數十萬至400多萬不等，詐騙話術誇張，謊稱直播主是俄羅斯、荷蘭、韓國混血兒，還以業績未達標，會遭老闆強迫參加SM性愛派對、人體實驗用藥、取卵等詐騙話術，騙取男粉絲同情金援，被害人至少93人，詐騙金額超過2500萬元

警方將陳嫌等人依組織、加重詐欺等罪嫌移請台北地檢署偵辦，陳嫌遭裁定覊押，直播主及其他共犯交保。