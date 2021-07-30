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疫情降級賭徒手癢 屏警破獲藏身市場職業賭場

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

27日防疫警戒降至二級，屏東市傳統的和平市場購物買菜人潮回流，警方獲報有人以買菜顧客為掩護，在市場內開設職業賭場屏東縣警局督察科與屏東警分局昨天近午持搜索票在市場內查獲游姓主持人和22名賭客，其中也有婆婆媽媽「菜籃族」，現場查扣撲克牌、骰子等賭具及141萬5200元賭資等證物，案依賭博罪移送檢方偵辦。

警方獲報屏東市和生市場內疑似有把玩「九仔生」職業大賭場，縣警局督察科與屏東警分局多日埋伏探查，發現該賭場利用市場人來人往，藏身市場內一間隱密房間，有人在門外過濾身分後帶入，多是熟客介紹；賭客中部分是「菜籃族」，被警方帶回偵訊時，還先打電話回家交代家人午餐沒法煮了。

警方昨天持屏東地方法院搜索票前往查緝，便衣員警衝進現場表明身分喝斥不要動，現場游姓主持人、賭客20多人當場傻眼，當場查扣撲克牌、骰子等賭具及141萬5200元賭資等證物；因現場有10多名賭客未戴口罩，警方也依違反防疫規定函請衛生局裁罰，游姓主持人承認有抽頭。

屏東警分局長劉清俊表示，游姓場主利用防疫期間警力較為吃緊時經營賭場，但治安工作一刻也不得鬆懈，法律也沒有假期，分局在防疫期間仍積極投入治安工作，不讓僥倖之徒有機可趁，此次搗破職業賭場，也還給民眾一個乾淨、清新的社區環境。

屏東警方昨天近午持搜索票在屏東市和生市場內查獲游姓主持人和22名賭客，其中也有婆婆媽媽「菜籃族」。記者潘欣中／翻攝
屏東警方昨天近午持搜索票在屏東市和生市場內查獲游姓主持人和22名賭客，其中也有婆婆媽媽「菜籃族」。記者潘欣中／翻攝
屏東警方昨天近午持搜索票在屏東市和生市場內查獲游姓主持人和22名賭客，其中也有婆婆媽媽「菜籃族」。記者潘欣中／翻攝
屏東警方昨天近午持搜索票在屏東市和生市場內查獲游姓主持人和22名賭客，其中也有婆婆媽媽「菜籃族」。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 賭場

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