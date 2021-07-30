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偷裝追蹤器還以香水瓶砸車 妻辯要打排卵針夫不給錢

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

潘女與丈夫李男感情不睦，為了掌握李的行蹤，在李的自小客車安裝GPS衛星定位追蹤器，以香水瓶丟擲砸破李車前擋風玻璃，還恐嚇「我幾百萬的錢給你痛痛騙去，就算買你一條臭命」、「錢是用血汗賺來的，就拿血換血」，刑事庭依妨害秘密等罪將潘女判處拘役50日，李男請求損害賠償，二審判潘女賠李男慰撫金新台幣10萬元。不得上訴。

潘女否認犯行，辯稱「GPS定位追蹤器是我妹妹裝的，我人在越南，不可能裝設GPS定位追蹤器。擋風玻璃的部分當時是因為他緊急煞車，我的手不小心碰到香水瓶再撞到玻璃才會造成玻璃損壞，不是故意毀損。我不確定他提出的錄音檔裡講話的人是不是我，但是我從來都沒有恐嚇他的意思，我只是因為被他騙走太多錢太生氣而已」。

偵查中，潘女自承「我有用香水玻璃瓶把他的休旅車擋風玻璃砸破碎裂，因為我想要做小孩打排卵針，跟他要錢，他不給我錢，我一時衝動就把玻璃砸破了，我實在太氣了。」

判決書指出，潘女與李男原為夫妻關係（已於2019年4月間離婚），2人婚姻關係不睦，潘女為掌握李男行蹤，於2017年12月15日，在台中市住處地下室4樓，未經李男同意或授權，擅自將GPS定位追蹤器安裝在李所有的休旅車底盤上，竊錄李非公開行動蹤跡。經李將車輛送維修廠檢查，始在底盤上發現GPS衛星定位追蹤器。

潘女因與李男就金錢問題發生口角，2018年1月28日，在住處地下室，以香水玻璃瓶丟擲李男休旅車前擋風玻璃，致前擋風玻璃破裂而不堪使用。

同年元月下旬，潘女向李男恐嚇稱「我幾百萬的錢給你痛痛騙去，就算買你一條臭命」、「錢是用血汗賺來的，就拿血換血」，使李心生畏懼，報警處理，一審依妨害秘密等罪將潘女判處拘役50日。

經李男請求損害賠償，二審合議庭審酌雙方身分、資力，及潘女侵害李男隱私及免於恐懼自由的加害程度，判決潘女給付李男新台幣10萬元。不得上訴。

潘女與丈夫李男感情不睦，為了掌握李的行蹤，在李的自小客車安裝GPS衛星定位追蹤器，還以香水瓶丟擲砸破李車前擋風玻璃，李男請求損害賠償，二審判潘女賠李男慰撫金新台幣10萬元。不得上訴。圖／本報資料照
潘女與丈夫李男感情不睦，為了掌握李的行蹤，在李的自小客車安裝GPS衛星定位追蹤器，還以香水瓶丟擲砸破李車前擋風玻璃，李男請求損害賠償，二審判潘女賠李男慰撫金新台幣10萬元。不得上訴。圖／本報資料照

擋風玻璃 恐嚇 休旅車

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