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台南仁德公所經建課技工涉收賄 法官裁定10萬交保

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

廉政署南調組及台南地檢署接獲檢舉，指台南市仁德區公所陳姓技工利用承辦轄區道路挖掘路證核發及接管審核相關業務，涉嫌向廠商收取賄賂外，還要求廠商將冷氣機安裝在妻子經營的飲食店內，6年牟利約10萬元，傳喚陳姓夫妻及兩名廠商到案，檢方認陳涉貪汙罪嫌重大且有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院今天傍晚則裁定10萬元交保。

台南地檢署昨天傳喚陳姓夫妻、蔡、黃姓兩廠商4人及兩名證人到案，檢察官訊問後認陳涉犯貪汙治罪條例中對於職務上行為要求、收受賄賂，以及利用職務上機會詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳妻3萬元交保，蔡、黃姓2名涉嫌行賄廠商均請回。

台南地院下午4時召開羈押庭，經訊後認陳無羈押必要性，最後裁定10萬元交保。

仁德區公所指出，陳姓技工遭人檢舉，早已調離原道路挖掘路證核發等相關業務，負責轄區公園清掃及帶領勞動役相關業務，並有一段時日。區公所表示，因本案已進入司法程序，相關案情細節則不便多說。

檢方認仁德公所陳姓技工涉貪汙罪嫌重大且有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院今天傍晚裁定10萬元交保。本報資料照
檢方認仁德公所陳姓技工涉貪汙罪嫌重大且有逃亡及串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院今天傍晚裁定10萬元交保。本報資料照

貪汙

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