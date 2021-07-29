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綠能拖累尚志接連下市 林郭文艷被控證交法不起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

大同集團前董事長林郭文艷。圖／聯合報系資料照
大同集團前董事長林郭文艷。圖／聯合報系資料照

大同集團子公司尚志半導體轉投資的綠能公司，因嚴重虧損下巿，拖累尚志也下巿，尚志小股東認為當初許多重大決策，尚志未能把關，造成尚志股東受到損害，因此告發時任大同、尚志、綠能3家公司董事長林蔚山、董事林郭文艷在內的27名董事、獨董及監察人違反證交法特別背信等罪，台北地檢署調查認定罪證不足，今做出不起訴處分。

尚志半導體轉投資的綠能科技近年因太陽能景氣寒冬，加上多晶矽晶圓遭到單晶排擠，客戶紛紛轉往生產單晶電池，退出多晶市場，綠能首當其衝，2018年底每股淨值轉為負5.53元，2019年5月下巿。尚志半導體同年6月也依法下巿。

股東指控，綠能公司因決策錯誤導致公司面臨鉅額損失，母公司尚志及綠能卻沒在財報上揭露，懷疑其中疑似涉及財報不實，隱匿公司的鉅額虧損，控告林蔚山夫婦等27人涉違反證交法之特別背信、財報不實及非常規交易等罪。

檢方調查，尚志及綠能的財報，未發現有涉及隱匿或不實等違法情況，兩家公司的經營決策，均是根據當時的時空背景所做出的判斷，不能據此推論先前的相關決策有涉及不法，考量查無不法事證，認定27人的罪證不足，處分不起訴。

半導體 林郭文艷 大同

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