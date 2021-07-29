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館長直播罵吳宗憲「你什麼X」 法院今判賠80萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

館長」陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」等語，刑事部分被公然侮辱罪判拘役58日，緩刑2年，但館長因槍擊案傷勢嚴重，且擔心被二次槍擊，向檢方聲請撤銷緩刑獲准；民事部分，吳宗憲向館長求償200萬元，台北地方法院今判館長要賠80萬元並回復吳宗憲名譽，可上訴。

館長2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹你娘機掰勒」、「本土天王，幹你娘」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判館長拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，判決確定後向公庫支付10萬元，館長、檢方均未上訴，全案去年10月6日定讞，而館長需按月向地檢署報到；由於館長戶籍地在新北市林口區，台北地檢署囑託新北地檢署代為執行。

館長今年2月3日向檢察官具狀聲請撤銷緩刑，因他槍擊案受重傷仍在治療、復健，須以輪椅代步，每月報到對他來說負擔過重，又擔心遭二次襲擊，基於安全考量盼撤銷緩刑，檢方同意。

民事部分，吳宗憲認為館長刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，且仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是館長絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

館長委任律師開庭時曾抗辯，館長無故意侵害吳宗憲名譽，吳是藝人應該要有接受公評的包容態度；「吃洨」等不雅字眼是口頭禪，也是館長能有一點知名度的原因，並非針對吳；至於公開道歉部分，此案經媒體報導，已經有更正效果，建請法官審酌。

館長陳之漢。圖／翻攝館長直播畫面
館長陳之漢。圖／翻攝館長直播畫面

館長 直播 網紅 吳宗憲

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