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搶匪缺錢奪車與車主拉扯暴衝釀一死一傷 遭判12年10月

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

38歲男子劉性良因缺錢，去年6月在新北市蘆洲開郭姓女子的副駕駛座車門進入行搶，雙方爆發拉扯。過程中，他企圖控制轎車，導致轎車逆向暴衝，釀1死1傷悲劇。新北地方法院依強盜致人於死罪判12年10月。

判決指出，劉男去年6月19日下午4時持鎌刀在蘆洲區復興路隨機挑選目標，正巧郭女為了買水吃藥臨時停車，劉男看到她的副駕駛座放了皮包，便開車門闖入，用刀抵住她頸部，威脅她將車開到人煙罕至的地方，方便行搶，結果遭頑強抵抗。

劉男與郭女在車內發生拉扯，過程中，刀子掉落到椅子底下，劉男便將左腳跨到駕駛座猛踩油門，並與郭女爭搶方向盤，導致轎車失控暴衝，逆向撞到騎自行車的陳姓老婦和走路的黃姓少年，後來撞到停等紅燈的轎車才停下。劉男的舉動導致郭女受到極大驚嚇，一時不敢抗拒，他便一把搶走郭女的皮包後逃走。

案發過程，造成郭女從頭到腳都有挫傷、擦傷，黃姓少年則是右腳骨折、頭皮撕裂等傷勢，陳姓老婦則當場顱內出血昏迷，送醫就兩個月後，因腦損傷及多重器官衰竭死亡。

劉男在偵查過程中否認犯行，辯稱當時是郭女猛踩油門，自己是為了踩煞車才將腳跨到駕駛座。此外，他當時原本想要拉手煞車停車，後來見無法拉起才會雙手扶住方向盤控制方向。

但檢方調查，郭女的轎車當時高速往前行駛，還2度變換車道閃避機車和計程車，顯見駕駛人對路況有一定認識，但當時車內只聽到郭女不斷尖叫、大喊救命，很難認定她在這種情況下還能注意路況，因此認定踩油門和控制方向盤的人應是劉男。

新北地院審理指出，根據郭女的證詞及車內行車紀錄器顯示，劉男在操控車輛時，難以認定他當時有殺人的犯意，因劉男曾試圖閃避迎面而來的機車，因此難以認定他曾對用路人有殺人的直接或不確定故意。另外，在毀損車輛部分，合議庭也認為劉男沒有故意毀損，且刑法中未處理過失毀損，因此不構成殺人及毀損罪。

不過，合議庭認為，劉男奪車暴衝確實導致黃姓少年受傷以及陳婦死亡，且他曾犯下多起竊盜、搶奪案件，遭執行完畢後又再犯，素行不佳。且犯後僅坦承強盜犯行，不承認其他犯行，也沒跟被害人和解，審酌後，依強盜致人於死罪判12年10月。

男子劉性良（左）去年6月在新北市蘆洲持刀隨機行搶，未料對方不從，結果在企圖控制轎車時失控暴衝，釀1死1傷悲劇。圖／聯合報系資料照
男子劉性良（左）去年6月在新北市蘆洲持刀隨機行搶，未料對方不從，結果在企圖控制轎車時失控暴衝，釀1死1傷悲劇。圖／聯合報系資料照

強盜 殺人

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