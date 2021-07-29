聽新聞
test
0:00 / 0:00
紋繡紋髮專家塗「麻膏」違反醫師法？無證據獲不起訴
北市大安區一名阮姓女子，遭檢舉為顧客塗抹「麻膏」涉嫌違反醫師法。台北地檢署勘驗檢舉影片，發現顧客被塗所謂的「麻藥」後仍然喊痛，因此認為查無積極無證據顯示阮女從事醫療行為，今給予阮女不起訴處分。
阮女自稱紋繡專業教師，在網路上有不少介紹網站連結，有一名同業看到之後，認為技術是自己研發，怎麼別人也有，於是假扮顧客想要一探究竟。2019年12月間，同業以顧客身分登門消費，請阮女幫忙在頭皮上紋髮。
事後，該名同業錄影告發指控阮女沒有醫師資格，卻幫客人塗有「麻藥」成分的「麻膏」。阮女則否認犯行，辯稱紋繡難免讓客人難受疼痛，為了安撫客人，讓人不會害怕，不會痛，所以會說幫忙在紋繡的部位塗抹「麻膏」，但其實只是一般清潔保養用品。
檢察官勘驗錄影畫面，明顯可見告發人被塗藥之後，仍然大喊：「怎麼那麼痛！怎麼那麼痛！」，由此可見阮女塗上去的物品並沒有麻醉效果，僅屬「安慰劑」而已。檢方認為，查無積極無證據顯示阮女從事醫療行為，今給予阮女不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言