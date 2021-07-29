紋繡紋髮專家塗「麻膏」違反醫師法？無證據獲不起訴

北市大安區一名阮姓女子，遭檢舉為顧客塗抹「麻膏」涉嫌違反醫師法。台北地檢署勘驗檢舉影片，發現顧客被塗所謂的「麻藥」後仍然喊痛，因此認為查無積極無證據顯示阮女從事醫療行為，今給予阮女不起訴處分。

阮女自稱紋繡專業教師，在網路上有不少介紹網站連結，有一名同業看到之後，認為技術是自己研發，怎麼別人也有，於是假扮顧客想要一探究竟。2019年12月間，同業以顧客身分登門消費，請阮女幫忙在頭皮上紋髮。

事後，該名同業錄影告發指控阮女沒有醫師資格，卻幫客人塗有「麻藥」成分的「麻膏」。阮女則否認犯行，辯稱紋繡難免讓客人難受疼痛，為了安撫客人，讓人不會害怕，不會痛，所以會說幫忙在紋繡的部位塗抹「麻膏」，但其實只是一般清潔保養用品。