病患隆鼻缺氧癱瘓…整形醫師挨告賠償 偽造文書獲緩刑

陳姓整形醫師2015年間在台北市北投區一家整形診所，對傅姓病患進行隆鼻手術，過程中病患血氧濃度下降至60%，直到全身頻繁抽蓄才送醫，導致缺氧性腦病變，四肢癱瘓重傷害，事後陳姓醫師涉竄改病歷遭訴。由於醫師與患者家屬和解，且賠償完畢，家屬撤告，業務過失致重傷害公訴不受理，而行使業務登載不實文書罪，判處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

去年6月士林地檢署起訴指出，陳姓醫師在2015年7月間，在診所內對傅姓病患麻醉、進行隆鼻手術，手術現場沒有麻醉醫師，僅有2名護理師，上午11時許，病患血氧濃度下降至60%，麻醉護理師對病患插入喉頭面罩，醫師施以心肺復甦術，並指示另名護理打強心劑，仍致病患心臟循環及呼吸道危急長達5分鐘以上。

當天中午12時許，醫師在無法隨時偵測患者呼吸或缺氧狀況下，繼續動刀隆鼻，導致病患下午2時許，多次全身抽蓄，且越來越頻繁，醫師拖延至當日下午3時許，才請行政人員通知119救護送醫。病患送醫急救後，經診斷缺氧性腦病變，有意識呆滯、四肢癱瘓、無法言語、對言語刺激無適當回應、生活無法自理，全需他人扶助照護的重傷害。

陳姓醫師為了逃避責任，與2名護理師（緩起訴）製作不實病歷，寫上手術開始時間是下午1時許，14點59分前生命徵象無異常等。陳姓醫師涉犯業務過失致重傷害罪嫌，則因達成和解，代行告訴人撤告，法官諭知不受理判決。