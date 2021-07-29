滯台藏人興訟想留在台灣不去尼泊爾 法院下月將宣判

滯台藏人嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪等3人，不服移民署2019年5月底發出書函，要求他們收文10日內自行辦理出國而興訟，主張自己是無國籍人應依入出國及移民法居留於台。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，訂8月19上午9點30分宣判。

滯台藏人嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪等3人分別持尼泊爾護照，於民國2005年至2015年，以弘法事由停留或依親事由居留簽證入境台灣，簽證效期分別至2011年至2017年。

入出國及移民法於2016年修正公布施行，他們分別向移民署提交「中華民國105年6月29日以前入國之印度尼泊爾地區疑似無國籍人民之身分與居留資料檢視表」，表示其入境所持用的證照為偽造，屬尼泊爾地區無國籍人民，申請居留許可。

移民署函請前蒙藏委員會確認藏族身分，並經委員會認定為藏族在案後，移民署分別於2017年6月至8月間，以他們違反移民法規定，作成強制驅逐出國處分，並作成收容替代處分。

移民署於2019年5月底發出書函給他們，說明移民署2019年3月29日召開跨部會研商「滯台藏人」專案會議決議辦理，須於收文10日內自行辦理出國事宜。嘎瑪賜萊等人不服，提起行政訴訟及聲請停止執行，主張應依入出國及移民法第16條第4項留台。

停止執行先前裁准確定。本案訴訟今言詞辯論，原告律師都主張當事人是在西藏出身，雙親均為西藏人，在尼泊爾沒有法律依據可以取得國籍。此外，他們有獲得達賴喇嘛宗教基金會開立的綠皮書，上面才是真實身分，當初購買來台的護照並不是真實記載。

移民署則辯稱，他們有向外交部查證，尼泊爾官方不承認綠皮書，且外交部也請尼泊爾當地調查機關去調查3人身分，查到當時申辦護照的資料上有尼泊爾公民證，也如同印度代表處於2020年12月24日函復均院那般。全案是依法行政。

嘎瑪賜萊透過通譯說，自己沒有國家可以去，台灣是一個民主自由的地方，想要留在這裡。仁青曲仲則透過通譯表示，台灣是佛教信仰的地方，也是善良的地方，在台灣生活一段時間，一直沒有身分，想擁有一個身分。