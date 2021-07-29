蘋果西打遭黴菌汙染還生產售出 前總經理孫幼英判6月

知名飲料「蘋果西打」2018年爆出消費者飲用後腹瀉情況，向衛生局檢舉。生產飲料的大西洋飲料股份有限公司雖回收218萬瓶問題產品，但總經理孫幼英和飲料工廠黃姓廠長在未清楚汙染來源情況下，竟指示不知情的員工以目視篩檢，將無雜質的產品重新封膜出貨，直至9月發現生產線有黴菌汙染才全面回收。新北地院依違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判孫6月徒刑，得易科罰金18萬，黃則遭判4月，得易科罰金12萬，緩刑2年，向公庫支付10萬元。

判決指出，大西洋公司位於桃園市平鎮區工廠的一號生產線，該生產線已使用20餘年，2018年原料混合槽內壁出現裂痕，導致內外壁間的保溫棉孳生黴菌而發生交叉汙染，發生酵母菌孳生，導致蘋果西打變質，2018年6月開始陸續有消費者飲用後產生腹瀉不適等症狀。

同年7、8月間，大西洋公司收到大量客訴。孫幼英和黃姓廠長在未清除汙染源前，仍持續生產飲料，7月到9月總共生產了218萬餘瓶。且回收產品後，明知產品可能因為隱含汙染而持續衰敗變質，仍由黃姓廠長指示不知情的員工篩檢，將外觀清澈、無雜質的退貨品標示成「篩檢良品」，重新封膜後（無塗改日期或批號）再度出貨。

孫幼英曾在偵訊時供稱公司有「篩檢良品」的慣例，但發生大量退貨之後，就有下令不准再篩檢。她還說，8月知道飲料有酵母菌污染的問題，在剖開混合槽之前，不清楚明確汙染源。

黃姓廠長則表示，工廠是在9月底停工，10月初才剖開混合槽，剖開才發現有裂痕，而且很髒。此外，他也承認曾有3批篩檢良品出貨，數量大約1000多箱，出貨時有註明「篩檢良品」。

新北地院指出，孫當時擔任公司的實際負責人及總經理，主持的廠務會議，並負責公司的決策，黃姓廠長則是負責桃園廠的蘋果西打飲料生產等業務，有監督管理的責任。