快訊

羽球／台日友好！渡邊勇大輸麟洋配後獻祝福：你們要贏！

直播／無死亡案例！今日新增本土16例、2例境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上網散佈興達電廠爆炸不實訊息 非故意捏造裁定不罰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民蕭姓男子5月間在臉書張貼「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」，經警方認定是散播謠言，依違反社維法移送法辦，台中地院法官認為蕭的貼文內容，屬個人言論自由，並非故意捏造虛偽事實，文章內容，縱有誤信興達電廠爆炸，但聽聞者不會產生畏懼或恐慌等負面心理，遂裁定不罰。可抗告。

警方移送指出，蕭男於今年5月14日凌晨，在台中市區住處，以手機上網連結網路社群平台臉書，以帳號暱稱「恬恬的拉拉雜雜小心情」於個人臉書個人部落格頁面張貼文章，內容提及「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」等不實訊息。

經桃園市警察局刑事警察大隊查獲，通知蕭男到案調查後，再將調查結果函轉由台中市警局辦理，認熽所為是散布不實謠言，影響公共安寧，違反社會秩序維護法移送台中地院裁處。

蕭男辯稱「我在5月13日下午，收到國家簡訊，就聽到同事說高雄的電廠爆炸，要停電了，醫院應該不會停電吧，不知道要停多久；文章有提到電廠爆炸，我是沒有求證，但是我發表文章的用意不是表達電廠爆炸的事情，我主要是要說工作很累想快點到家，但因為停電導致交通號誌無法正常運作，回家路上很危險，很辛苦，而且還找不到食物吃，生活受到很大影響」。

法官以蕭所寫貼文「興達電廠爆炸」，是5月13日下午14時37分許，高雄興達電廠因事故停機，導致全臺發生大停電，蕭在收到國家簡訊後，因停電及聽到同事說高雄的電廠爆炸，就工作、生活上所造成不便，以個人親身經歷而單純寫下的感想，

法官認為，蕭的貼文內容純屬其個人言論自由之範疇，並非故意捏造虛偽事實，文章內容縱有誤信興達電廠爆炸，以全部文章內容以觀，亦無使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧的可能，因此裁定不罰。

蕭男張貼「興達電廠爆炸」，經警方認定是散播謠言，法官認為蕭的貼文內容，並非故意捏造虛偽事實，聽聞者不會產生畏懼或恐慌等負面心理，遂裁定不罰。圖／本報資料照
蕭男張貼「興達電廠爆炸」，經警方認定是散播謠言，法官認為蕭的貼文內容，並非故意捏造虛偽事實，聽聞者不會產生畏懼或恐慌等負面心理，遂裁定不罰。圖／本報資料照

爆炸 停電 台中市 興達電廠

延伸閱讀

供電亮黃燈 台電：德基電廠下午重啟發電

烟花直撲浙江 部分地區停電停水

台東南迴4鄉816戶上午無預警停電 台電：鹽霧害影響

北市景美溪溢出草皮、人行道 北投區傳路樹倒塌停電

相關新聞

碼頭工人悍拒30萬封口費 2500萬私菸闖關栽在他手中

高雄開設貿易公司的吳姓男子從國外進口43萬多包私菸，貨櫃抵達高雄港後，與合法入關的貨櫃混充，打算以「AB櫃調包」方式闖關...

交通部工程師要錢還要「帶小姐出場」 判3年8月並撤職

交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔，在任職期間收受20萬元賄賂、1隻專案售價1萬9900元的手機，並接受性招待獲...

德出版社將除名納粹法學者 法官：台灣法界仍「轉型不正義」

出版眾多法學書籍的德國老牌出版社C.H. Beck，於7月27日在官方網站上宣布，從今年11月上市的版本開始，將把曾經活躍於納粹時期的法學者，從許多歷史悠久的註釋書上除名。那麼，臺灣呢？法學者跟威權政府的關係，相關研究才剛要開始。

精神科醫師很好騙？ 醫師：鑑定與看診是兩回事

近日媒體報導，發生於2019年7月3日鐵路刺警案，歷經嘉義地院到台南高分院判處17年有期徒刑，最後最高法院駁回上訴而定讞。而國家人權委員會則在本月九日召開「精神障礙觸法者處遇制度座談會」就籌設中的司法精神醫院是否符合《身心障礙者權利公約》（Convention on the Rights of Persons with Disabilities，CRPD）進行討論...

滯台藏人興訟想留在台灣不去尼泊爾 法院下月將宣判

滯台藏人嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪等3人，不服移民署2019年5月底發出書函，要求他們收文10日內自行辦理出國而興訟，...

病患隆鼻缺氧癱瘓…整形醫師挨告賠償 偽造文書獲緩刑

陳姓整形醫師2015年間在台北市北投區一家整形診所，對傅姓病患進行隆鼻手術，過程中病患血氧濃度下降至60%，直到全身頻繁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。