上網散佈興達電廠爆炸不實訊息 非故意捏造裁定不罰

台中市民蕭姓男子5月間在臉書張貼「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」，經警方認定是散播謠言，依違反社維法移送法辦，台中地院法官認為蕭的貼文內容，屬個人言論自由，並非故意捏造虛偽事實，文章內容，縱有誤信興達電廠爆炸，但聽聞者不會產生畏懼或恐慌等負面心理，遂裁定不罰。可抗告。

警方移送指出，蕭男於今年5月14日凌晨，在台中市區住處，以手機上網連結網路社群平台臉書，以帳號暱稱「恬恬的拉拉雜雜小心情」於個人臉書個人部落格頁面張貼文章，內容提及「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」等不實訊息。

經桃園市警察局刑事警察大隊查獲，通知蕭男到案調查後，再將調查結果函轉由台中市警局辦理，認熽所為是散布不實謠言，影響公共安寧，違反社會秩序維護法移送台中地院裁處。

蕭男辯稱「我在5月13日下午，收到國家簡訊，就聽到同事說高雄的電廠爆炸，要停電了，醫院應該不會停電吧，不知道要停多久；文章有提到電廠爆炸，我是沒有求證，但是我發表文章的用意不是表達電廠爆炸的事情，我主要是要說工作很累想快點到家，但因為停電導致交通號誌無法正常運作，回家路上很危險，很辛苦，而且還找不到食物吃，生活受到很大影響」。

法官以蕭所寫貼文「興達電廠爆炸」，是5月13日下午14時37分許，高雄興達電廠因事故停機，導致全臺發生大停電，蕭在收到國家簡訊後，因停電及聽到同事說高雄的電廠爆炸，就工作、生活上所造成不便，以個人親身經歷而單純寫下的感想，